Congo-Brazzaville: Tennis - Brazzaville accueille des athlètes internationaux

L'Académie tennis de Brazzaville, en collaboration avec la Fédération congolaise de tennis, organise, depuis le 3 juin, des tournois internationaux de la discipline. Des jeunes talents issus de divers pays s'affrontent actuellement au pôle tennis afin de gravir les points au niveau international et chercher à bien se positionner au classement général.

Lors de la première journée du tournoi des jeunes dénommé "Brazzaville junior tour", des Congolais se sont affrontés avec leurs collègues du Maroc, de la République démocratique du Congo et de la France.

Au terme de ces rencontres, Fahd Myel du Maroc a pris le dessus sur le Congolais Issabe Loemba, 6-1, 6-2. Son compatriote Chadrack Kinkolessa a également perdu face au Français Hugo Ortega (6-0, 6-1).

L'espoir du public a été ressuscité suite aux exploits et la victoire d' Exaucé Ngouvoulou Makosso sur son compatriote Grâce Roger Ngoma (6-0,6-0). « Je suis très content d'avoir remporté ce match. Ce n'était pas facile mais avec plus de détermination nous ferons mieux car les organisateurs ont mis les bouchées doubles afin de nous offrir de bonnes conditions. Je souhaite aller plus loin au nom du Congo », a indiqué Exaucé Makosso.

ITW World Tennis est, en effet, une rencontre internationale des jeunes talents et des champions seniors. Il regroupe quatre tournois de tennis majeurs pour une période donnée. D'abord le Tournoi J30 Brazzaville junior tour, du 3 au 8 juin et du 10 au 15 juin, destiné aux joueurs de moins de 18 ans afin de leur permettre de gagner des points au classement ITF. Ensuite, du 29 juillet au 4 août et du 5 au 11 août, deux tournois M25 Open de Brazzaville pour les joueurs de catégorie senior. Le M25 offre 25 000 dollars aux participants dont 3 600 au vainqueur du tournoi et 2 120 au finaliste.

A en croire le président de l'Académie de tennis de Brazzaville, Hugues Henri Ngouélondélé, le but de ces compétitions est de rehausser le niveau afin d'améliorer la visibilité au Congo en matière de tennis.

Notons que ces tournois qui offrent du spectacle mettront en lumière le Congo sur la scène du tennis mondial. A cet effet, la population est invitée à marquer sa présence à ces compétitions dans un esprit d'unité et d'engouement national.