Congo-Brazzaville: Criminalité à Brazzaville - Multiplier des actions fortes pour juguler le phénomène 'Bébés noirs'

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a invité le week-end dernier, à l'ouverture de la troisième session ordinaire administrative, le gouvernement à prendre des mesures fortes afin de mettre un terme à la montée inquiétante du grand banditisme dans la ville capitale.

Dans son discours, le président du Sénat s'est montré préoccupé par la criminalité, un phénomène dénommé « Bébés noirs » qui continue de gagner la ville de Brazzaville. Ainsi, pour mettre un terme à cette insécurité, Pierre Ngolo a interpellé le gouvernement afin qu'il prenne des dispositions nécessaires pour mettre un terme à ce phénomène.

« Nous devons, avec la force des institutions de sécurité et l'appui de notre système judiciaire, multiplier nos efforts afin de juguler le grand banditisme qui continue de semer la terreur à Brazzaville. Notre exigence est la sécurité et la justice pour tous et partout », a souligné le président du Sénat.

Abordant la question de la desserte en eau et en électricité, une situation qui fait grincer les dents des Brazzavillois depuis de longs mois, Pierre Ngolo a exhorté le gouvernement à imaginer et élaborer des stratégies devant permettre de résoudre le problème qui ne cesse de délier les langues.

« Concernant l'eau et l'électricité, le Sénat exhorte le gouvernement à plus d'engagements et d'initiatives en vue de créer des meilleures conditions de desserte en eau et en électricité. Il doit trouver des solutions efficaces à cette problématique », a martelé Pierre Ngolo.

Sur le plan social, le président du Sénat a invité les pouvoirs publics à tout mettre en oeuvre pour améliorer le système sanitaire congolais, afin que chaque citoyen ait accès aux soins de santé de qualité et à une bonne éducation.

Cette troisième session ordinaire administrative qui va se clôturer le 13 août prochain a inscrit seize affaires à son ordre du jour. Il s'agit, entre autres, du projet de loi portant protection du consommateur ; du projet de loi portant application du régime de partage de protection des grumes ; du projet de loi autorisant la ratification de la convention de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime. Cet ordre du jour prévoit aussi le projet de loi portant création du Centre multiservices de valorisation des bio ressources ; le projet de loi portant création de l'Agence congolaise de radioprotection et de sureté nucléaire; également des séances de questions orales au gouvernement avec débat et une question d'actualité.