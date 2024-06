Gambie: Le pays inaugure le tout premier laboratoire de test d'éclairage

En vue de favoriser la pénétration des ampoules à économie d'énergie dans le pays, le Ministère du Pétrole et de l'Energie et le Bureau de Normalisation de la Gambie (TGSB), avec le soutien du Centre de la CEDEAO pour l'Efficacité des Energies Renouvelables (ECREEE), ont inauguré vendredi le tout premier laboratoire d'essai d'éclairage du pays lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Centre National de la Qualité à Abuko.

Le projet, qui s'inscrit dans la quatrième composante du projet sous-régional, est financé conjointement par le gouvernement de la Gambie, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM).

Le projet est mis en oeuvre en cinq volets et a pour objectif de démontrer l'utilisation d'éclairages et d'appareils à économie d'énergie, ainsi que de promouvoir l'utilisation de fourneaux de cuisine efficaces dans le pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Papa Secka, directeur général du Bureau de Normalisation de la Gambie (TGSB), a décrit ce développement historique comme le résultat de l'accomplissement de l'un des mandats les plus importants du bureau, qui est la fourniture de services d'évaluation de la conformité de haute qualité, comprenant l'inspection, la certification des biens et des services ainsi que les essais.

« C'est l'un des piliers d'une infrastructure nationale de qualité, en plus des normes, de la métrologie et de l'accréditation », a-t-il déclaré. « Afin de relever les défis du pays en matière d'essais, le Bureau, avec le soutien du Ministère du Commerce, de l'Intégration Régionale et de l'Emploi, a entrepris des efforts pour la mise en place d'un Centre National de la Qualité il y a quelques années. »

Le Bureau, a-t-il ajouté, avait déjà mis en place un Laboratoire National de Météorologie lors de sa création. «Aujourd'hui, nous assistons à la mise en place du deuxième laboratoire clé du centre. »

Le directeur général a également évoqué les autres projets en cours, notamment les Laboratoires Nationaux de Référence et d'Essais des Produits Alimentaires et les Laboratoires Nationaux d'Essais des Produits Pétroliers.

« À terme, les laboratoires d'essai des Matériaux de Construction et de Bâtiment, des produits électriques et électroniques et des produits d'énergie solaire seront établis dans ce centre national de qualité. »

Pour coordonner tout cela tout en intégrant les exigences spécifiques des parties prenantes en matière d'essais et pour éviter tout double emploi, il a laissé entendre qu'une Politique Nationale sur la Construction et le Mode de Fonctionnement des Laboratoires est en cours d'élaboration sous l'égide du Ministère du Commerce.

Il a remercié tous les partenaires et institutions qui ont soutenu la réalisation de ce projet historique.

Mme Matta Lily French, représentante résidente de la CEDEAO, a remercié le gouvernement et le peuple de Gambie pour leur collaboration et leur leadership lors de la mise en oeuvre de ce mégaprojet.

Elle a rappelé que le gouvernement de la Gambie a demandé le soutien de l'ONUDI pour l'opérationnalisation du Programme d'Action pour l'Energie Durable Pour Tous ; la promotion d'un développement inclusif, respectueux de l'environnement et à faible émission de carbone ».

La représentante de la CEDEAO a révélé que le projet était financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial, précisant que son objectif est de démontrer l'utilisation d'un éclairage et d'appareils à économie d'énergie.

« Compte tenu de ses expériences coûteuses au service des États membres de la CEDEAO, l'ECREEE a été sélectionné pour soutenir la mise en oeuvre du projet, y compris l'approvisionnement et l'installation d'un laboratoire d'essai d'éclairage à économie d'énergie pour le Bureau de Normalisation de la Gambie ».

Amie Njie, directrice de cabinet du Ministère du Pétrole et de l'Energie, a qualifié l'inauguration de l'installation de « louable et opportune », étant donné qu'elle intervient à un moment où toutes sortes d'appareils électriques, dont la majorité comprend des projets d'éclairage, sont importées dans le pays sans avoir été testés, ce qui expose les consommateurs à l'achat de produits de qualité médiocre.

Conformément à la Stratégie Nationale pour la Productivité Energétique et afin de garantir l'importation d'appareils électriques de bonne qualité dans le pays pour la protection des consommateurs, le ministère, en collaboration avec le FEM, l'ONUDI, le Bureau de Normalisation de la Gambie et l'ECREEE, a inclus dans la conception du projet ONUDI-FEM six, une composante relative à la création d'un laboratoire d'essai d'éclairage, dans un premier temps, avec des plans d'expansion du laboratoire pour inclure des essais pour d'autres appareils électriques importants ».

La directrice de cabinet du Ministère du Pétrole et de l'Energie a révélé qu'en plus des diverses initiatives énergétiques mises en oeuvre dans le pays, le projet a réussi à établir le Laboratoire Moderne pour la Productivité Energétique, équipé d'un lecteur d'intégration et protégeant les paramètres de base des projets d'éclairage.

Ces réalisations, a-t-elle ajouté, ont placé la Gambie parmi les premiers pays de la sous-région à disposer de telles machines dans un laboratoire d'essai d'éclairage.

Cette initiative, a-t-elle poursuivi, est un grand pas en avant de la part du gouvernement pour s'assurer que le pays ne soit plus un dépotoir pour les appareils électriques de mauvaise qualité.

Avec la mise en place réussie de cette infrastructure, a-t-elle ajouté, il est essentiel de développer le programme et le cadre réglementaire requis qui permettront de tirer pleinement parti de ce magnifique projet.

À cette fin, Mme Njie a souligné la nécessité pour toutes les parties prenantes de travailler sur un cadre réglementaire solide en vue de garantir une réglementation efficace et efficiente des appareils électriques dans le pays.