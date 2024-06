Gabon: Les propos d'Ondo Ossa et Maganga Moussavou jugés insidieux par un collectif d'associations

Réunis ce samedi 1er juin à Libreville, un collectif d'associations de la Ngounié, de la Nyanga et du Woleu-Ntem ont tenu à s'exprimer sur la récente conférence de presse conjointe animée par le Pr. Albert Ondo Ossa et Pierre Clavier Maganga Moussavou.

En réaction à la récente sortie de l'ancien candidat unique de l'opposition, Pr. Albert Ondo Ossa et de Pierre Claver Maganga Moussavou, le 31 mai dernier, un collectif d'associations composé de Letasse (Ngounié), Ditasse (Nyanga) et Osimmane (Woleu-Ntem), ont invité la presse à prendre part à leur déclaration.

Prenant la parole au nom du collectif, Olivier Mebiame Assame, Président de l'Association Ossimane, a fait un récapitulatif de la situation politique du pays marqué par l'avènement du comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) au pouvoir en date du 30 août 2023, un acte jugé "salutaire" et qui a "permis de libérer la nation d'un régime déchu et de mettre en place un processus de transition devant, notamment, conduire le Gabon à l'organisation des élections libres et transparentes dont les résultats seraient acceptés par tous les Gabonais", a-t-il précisé.

Alors que le pays sort d'un dialogue national inclusif qui a permis d'élaborer un certain nombre de propositions devant permettre de remettre le pays sur des bons rails, le collectif se dit surpris à plusieurs égards des propos insidieux tenus le Pr. Albert Ondo Ossa et Pierre Claver Maganga Moussavou lors de leur conférence de presse du 31 mai dernier. Des propos qui, selon le collectif d'associations, appellent à une sédition.

Pour Olivier Mebiame Assame, cette sortie médiatique est la preuve que les Gabonais et les Gabonaises peuvent s'exprimer librement au Gabon, une réalité qui traduit à suffisance que les plus hautes autorités garantissent les libertés fondamentales.

Poursuivant son propos, le porte-parole du collectif d'associations note que les deux personnalités n'ont guère surpris et "on fait plutôt preuve d'une attitude irrespectueuse et qu'ils sont fermés à toutes idées contradictoires n'allant pas dans le sens de leurs intérêts personnels", déclare-t-il.

Outre leur déni total à l'égard de l'actuelle réalité socio-économique que connaît le Gabon, pays depuis le 30 août 2023, les nombreuses réalisations sur le plan socio-économique n'ont pas été abordées par les deux hommes politiques. De plus, les échanges avec les journalistes et l'opprobre jeté sur la classe ecclésiastique lors de cette conférence de presse font preuve d'une attitude irrespectueuse, ainsi que d'une certaine condescendance.

Face à cette dérive, les associations Letasse, Ditasse et Ossimane, tiennent à rappeler que les Gabonaises et les Gabonais font corps avec le CTRI, non pas par servitude, mais avec conviction et lucidité.