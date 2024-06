Madagascar: 3e édition de SIAE - Les rencontres B to B seront à l'honneur

La 3e édition du Salon International des Acteurs Économiques (SIAE) se déroulera du 05 au 08 juin 2024 au Canal Olympia à Andohatapenaka.

Organisé par Riano Agency, cet événement d'envergure internationale sera parrainé par les ministères en charge des Affaires étrangères, de la Pêche et de l'Economie Bleue, de l'Industrialisation et du Commerce ainsi que de l'Environnement et du Développement Durable.

« Lors des deux éditions précédentes, nous avons privilégié les ventes-expositions. Mais cette fois-ci, les rencontres B to B seront à l'honneur suite à une forte demande des participants, et ce, afin d'établir des échanges directs entre les acteurs participants. Nous comptons environ 80 acteurs par rencontre dans le cadre de ce salon. Trois types de rencontres seront organisées », a déclaré Nathalie Nirinarivelo, CEO de Riano Agency, lors d'une conférence de presse hier.

Comme son nom l'indique, le SIAE regroupe chaque année des acteurs de l'économie nationale et internationale afin de faciliter le développement des opportunités d'affaires tout en favorisant la synergie entre les acteurs.

Délégation mahoraise

En outre, « ce Salon International des Acteurs Économiques se démarque par la participation massive des coopératives représentant les différentes régions de l'île. L'objectif consiste à promouvoir l'agri-business, outre la mise en avant du label « Made in Madagascar » durant l'événement », selon cette organisatrice. En revenant sur les rencontres B to B, la CEO de Riano Agency a annoncé la venue d'une délégation d'opérateurs économiques en provenance de Mayotte qui va participer activement à ce salon d'envergure internationale.

%

« Lors de l'édition précédente, la délégation d'acteurs en provenance de la Corée du Sud ont pris part à ces rencontres B to B, dans le but de développer des partenariats avec leurs homologues malgaches. Cette fois-ci, cette délégation mahoraise envisage de nouer des partenariats avec des opérateurs malgaches dans le domaine de l'agriculture et de l'agri-business », a-t-elle enchaîné. Il faut savoir, en ce moment, que près de 90 acteurs économiques prendront part à cette 3e édition du SIAE .

Forum Africa Business

Par ailleurs, « un espace recrutement sera ouvert aux jeunes qualifiés de futurs acteurs économiques du pays durant cet événement. Ce qui leur permettra de postuler aux différentes offres d'emplois lancées par les entreprises participantes. Dans la même foulée, des conférences thématiques seront organisées afin que ces futurs acteurs économiques puissent acquérir des connaissances tout en s'ouvrant dans différents domaines d'activités », d'après toujours ses explications.

Ce n'est pas tout ! Un Forum Africa business aura lieu afin de favoriser les échanges d'idées, de discuter les nouvelles tendances et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration et de partenariats commerciaux au profit des professionnels, des chefs d'entreprise et bien d'autres entrepreneurs participants.