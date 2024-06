Madagascar: Coupe de Madagascar - CFFA et Inate FC Rouge en demi-finales

Les deux premiers clubs qualifiés en demi-finales de la Coupe de Madagascar sont connus. CFFA et Inate FC Rouge ont validé leur ticket ce week-end. Ce club de Vakinankaratra vient de réaliser un exploit en se propulsant pour la première fois en Finale 4 de la Coupe nationale.

Cette équipe a plié bagage en huitièmes lors de la précédente édition de la coupe. Inate FC Rouge qui en est à sa première saison en Pro League a défait de justesse dans le temps additionnel par 1 à 0 l'Uscafoot sur sa pelouse samedi à Alarobia, but signé Rina (90e+11).

De son côté, CFFA a confirmé sa suprématie contre Zanakala FC sur le score de 2 à 1 dimanche au By Pass. Le club d'Andoharanofotsy l'a déjà battu lors du match retour de la Conférence Sud de la Pure Play Football League. Les protégés du coach Herimanitra Rabearisoa, dit Hery be, ont imposé leur jeu et dominé la rencontre dès le coup d'envoi. Anito a ouvert la marque à la 23e minute.

Au retour des vestiaires, les Fianarois ont égalisé grâce au but signé Njaka (50e). Le but de la victoire du CFFA a été l'oeuvre de Lalaina sur penalty (69e). CFFA jouera en demi-finales contre le vainqueur entre Disciples FC et Fosa Juniors FC, programmé le 13 juin au By Pass. Et Inate FC Rouge affrontera, pour sa part, le vainqueur entre Elgeco Plus et Ajesaia. Ce quart aura lieu le 16 juin au By Pass.