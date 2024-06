Madagascar: Cinéma documentaire - Ant'Sary Doc lance son appel à films

Coup d'envoi de la deuxième édition. Ant'Sary Doc Madagascar, le festival International du Cinéma Documentaire, revient pour une deuxième édition prometteuse, qui se tiendra dans la capitale du 19 au 26 septembre.

L'appel à soumissions est déjà lancé depuis hier et se poursuivra jusqu'au 4 août. Les réalisateurs et producteurs de documentaires de Madagascar, de l'océan Indien, d'Afrique, des Caraïbes, des Antilles et de la Diaspora sont invités à soumettre leurs oeuvres pour cette compétition cinématographique prestigieuse. La sélection débutera le 18 août.

« Nous avons quelques critères de sélection. Les films doivent être des documentaires produits après 2020, abordant des thèmes sociétaux tels que les problèmes de genre, la violence envers les enfants et les femmes, la résilience des femmes face aux changements environnementaux, et le rôle des femmes dans la préservation des traditions culturelles.

Les oeuvres peuvent être des courts métrages jusqu'à 40 minutes, des longs métrages à partir de 50 minutes ou des expériences digitales. Tous les films doivent être en français ou sous-titrés en français. La participation des femmes est particulièrement encouragée. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne et de soumettre le film via la plateforme dédiée », précise Anatole Ramaroson, l'organisateur du festival.

Un comité de sélection composé de professionnels de l'industrie visionnera toutes les soumissions et choisira les films qui seront projetés lors de l'événement. Les films sélectionnés concourront pour dix prix prestigieux, dont le meilleur film documentaire court métrage, long métrage, expérience digitale, le meilleur réalisateur, le prix du public, et le meilleur scénario, meilleure image, meilleur son, meilleur montage et prix d'encouragement.

« Nous proposons une variété d'activités passionnantes en marge du festival. Parmi celles-ci, une résidence d'écriture de film documentaire qui se conclura par un pitch public, avec les sélectionnés participant à la résidence Doc-oi à La Réunion. Le festival proposera également des projections en plein air, un concours de film jeune création, entre autres», annonce Anatole Ramaroson.