Madagascar: PFL - Disciples FC et Elgeco Plus visent un doublé

Course contre la montre. Ce mois de juin sera très chargé car les phases finales des compétitions nationales, le championnat de Madagascar, la Pure Play Football League et la Coupe de Madagascar devraient être bouclées au plus tard le 30 juin, date butoir d'engagement des représentants du pays à la Ligue des champions africaine et à la Coupe de la Caf.

Deux équipes en l'occurrence Disciples FC et Elgeco Plus sont encore en lice aux Play-offs de la PFL et à la phase finale de la Coupe. La première demi-finale de la PFL aller entre Elgeco Plus et 3FB Toliara aura lieu le jeudi 12 juin au By Pass. La deuxième, entre Zanakala FC et Disciples FC, se tiendra le dimanche 16 juin à Fianarantsoa.

L'équipe du By Pass jouera les quarts de finale de la Coupe contre l'Ajesaia le 16 juin. Et Disciples FC Vakinankaratra recevra pour sa part, dans la capitale, Fosa Juniors FC. Les demi-finales retour des Play-offs ainsi que le Final 4 de la Coupe devraient être ainsi comprimés dans les deux dernières semaines de juin. CFFA et Inate FC Rouge ont déjà validé leur ticket pour les demies de la Coupe.