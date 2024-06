Afrique: Gitex Africa – Le continent face au défi de la connectivité et du câblage

Marrakech abrite la 2éme édition de Gitex Africa ouverte le 29 mai 2024 et organisée Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette rencontre rassemble le monde de la technologie et du numérique dans un contexte ou l’Intelligence Artificielle est en plein essor.

A cette occasion, « Câblé pour le changement et connecté pour l’impact », est le thème développé le 30 mai lors d’une table ronde ou des experts du secteur de la télécommunication ont échangé afin de trouver des résolutions face aux défis dont ils font face.

M. Malick Diouf, PDG de LAfricaMobile au Sénégal, a exposé sur les nombreux défis liés au secteur. Selon lui, le premier défi est celui de la fragmentation de l’activité interne. « En effet, les différentes entreprises en Afrique ont ce défi de communiquer sur ces deux types d'objectifs c’est-à-dire comment faire un usage simple et engagé de la communication avec certains gens connectés.

« C'est pourquoi nous relèverons ce défi en Afrique tout en offrant la plate-forme multicanal de l'entreprise qui permet d'envoyer des messages texte ou des messages vocaux de base pour ceux qui ne sont pas connectés et ceux qui sont déjà connecté qui utilisent une plate-forme comme WhatsApp », a-t-il indiqué.

Le deuxième défi souligné est celui de l'analphabétisme. A un croire M. Diouf, dans un pays comme le Sénégal où plus de 15% de la population ne sait pas lire, les appareils sont fabriqués en français ou en anglais.

Dès lors, la question qu’il se pose est de savoir comment l'entreprise va communiquer efficacement avec toutes les populations africaines. « C'est pourquoi nous avons développé une intelligence artificielle capable de traduire le français ou l'anglais, avec des langues locales africaines comme le Wolof, le Bambara, le Swahili et le Lingala où vous pouvez communiquer directement avec les utilisateurs dans leur langue maternelle », a renseigné le PDG de LAfricaMobile.

Dans la même perspective, Mme Aminata Kane, Directrice des Services financiers mobiles d’Orange Afrique Moyen Orient s’est dite fière du parcours du continent au niveau du réseautage. « Si l’on regarde les chiffres, aujourd’hui, la plupart de nos populations en Afrique sont couvertes et peuvent avoir accès à Internet. Nous avons également constaté que la croissance de la productivité en Afrique est l'une des plus rapides au monde », a-t-elle mentionné.

Par ailleurs, Mme Kane a également souligné l’impact du numérique dans le quotidien des africains mais surtout au niveau des entreprises et dans le secteur privé. En effet, elle a affirmé : « Lorsque nous examinons les données, le MIT disait que lorsque vous créez un emploi, l'innovation et le numérique ont un effet d'entraînement de cinq emplois. Donc plus nous avons d'emplois dans les services numériques, plus nous allons créer de la richesse sur les résultats entre les pays, cela crée aussi des sources supplémentaires de revenus pour les gouvernements qui sont utilisés dans d'autres choses prêtes à la création ».

Devant cet état de fait, Mme Kane a démontré l’importance et l’avantage que Internet a sur tout le monde. Selon elle, les Startups existent grâce à cela, « nous avons plus d'éducation digitale, en particulier pendant la COVID, où nous avons vu les impacts de la connectivité et d’Internet, où beaucoup de gens n'en avaient pas accès, et le continent a connu plus haut et plus dur que d'autres régions car elle n'était pas aussi connectée ».

Aujourd’hui, la Directrice des Services financiers mobiles d’OMEA se réjouit de l’avancée du continent sur la rapidité de la connexion même s’il y a beaucoup de choses à faire pour en profiter pleinement et pour que les économies se débloquent comme il se doit.

Monsieur Ouassim El Arroussi, Directeur du développement B2B d’Inwi au Maroc, pour sa part, s’appuie sur des piliers comme la connectivité et la disponibilité du réseau où tout le monde a le droit d’y accéder. Selon lui, le développement du numérique réside dans le fait d’avoir une bonne connectivité avec une couverture omniprésente que ce soit pour les services, les infrastructures cloud fixes et très proches et une infrastructure informatique pour les charges de travail.

Par conséquent, il a mentionné un programme développé avec le régulateur du ministère de l'Enseignement Supérieur. « C’est un campus numérique que nous avons connecté avec toutes les universités du Maroc. Ainsi, nous nous connectons aux anciennes universités pour trouver une bande passante, haut débit avec un réseau géré par une intelligence artificielle alimenté par Wi-Fi », a-t-il indiqué.

Dès lors, M. Ouassim El Arroussi a souligné que chaque étudiant de ce système d'enseignement supérieur, lorsqu'il est sur le campus, utilise bien sûr ces ressources gratuitement, mais lorsqu'il est hors de son périmètre, de son domicile, de sa ville ou de son village, il peut accédez toujours au contenu Académique gratuitement.

Le Directeur du développement B2B d’Inwi au Maroc a également indiqué un autre programme qui, à l’en croire est développé avec un régulateur national qui est un plan de réseau à grande vitesse.

A cet effet, « nous avons de nombreux opérateurs, et surtout dans plus de 11 000 localités, c'est pour cela qu'ils n'avaient accès à aucune sorte de connectivité décente auparavant et maintenant 3 millions de nos clients ont accès à la 4 et la 5G dans les zones rurales », a renseigné M. Ouassim El Arroussi.