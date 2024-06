Afrique: Mondial 2026 - Les Barea presque au complet mais sans Boyer

Vingt-quatre joueurs défendront les couleurs nationales contre les Comoriens et les Maliens le 7 et le 11 juin à Johannesbourg. Au dernier moment, le central Fabien Boyer ne sera pas disponible.

Un joueur manque à l'appel au dernier moment. Vingt-quatre sur les vingt-cinq joueurs sélectionnés défendront les couleurs nationales en vue des matchs comptant pour les troisième et quatrième journées qualificatives au Mondial 2026. Quatre des cinq éléments qui évoluent à La Réunion sont dans la capitale depuis lundi. Ils s'envoleront pour Johannesbourg cet après-midi. Le groupe y sera donc au grand complet sans, encore une fois, le central de JS Saint-Pierroise, Fabien Boyer, médaillé d'or des derniers Jeux des îles au pays en septembre.

Déjà absent lors des deux premières journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde contre le Ghana (0-1) et le Tchad (3-0) en novembre, Boyer ne sera pas disponible pour les deux prochaines rencontres face aux Coelacanthes le 7 juin et aux Aigles maliens le 11 juin. « La raison de son indisponibilité reste floue, son club a évoqué une blessure », a soufflé une source auprès de la fédération.

En cette période de la fenêtre Fifa, la fédération malgache a envoyé bien à l'avance une convocation en bonne et due forme, affirme notre source. Le club a libéré en revanche son coéquipier, le milieu Ando Nampoina Manoelantsoa. Malgré l'absence de Boyer, le sélectionneur rassure : « Nous avons quatre joueurs à ce poste : Tremoulet Sandro Dannis (RFC Seraing-Belgique), Louis Démoléon (AS Budoni-Italie), Thomas Fontaine (FC Sochaux-France) et Nomena Andriantiana (FC Aubagne-France). »

Trois absents

Trois joueurs n'ont pas ainsi répondu à l'appel du sélectionneur, à savoir le latéral droit du Spokane Velocity aux États-Unis, Romain Metanire, l'attaquant de l'AJ Auxerre B, Noah Tamby Adekalom et le Réunionnais, Fabien Boyer. Deux autres expatriés ont été sollicités avant le coup d'envoi du rassemblement, à savoir le défenseur gauche du club luxembourgeois US Mondorf-les-Bains, Thierno Millimono, et l'un des meilleurs buteurs du championnat réunionnais, Angelo Andreas Andrianantenaina de l'Excelsior.

L'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina, est arrivé en terre sud-africaine dimanche et Loïc Lapoussin du RU Saint-Gilloise de Belgique a débarqué lundi. Les quatre joueurs de La Réunion, la dernière vague attendue cet après-midi, sont donc le milieu de l'AJ Saint-Pierroise, Ando Manoelantsoa, les deux joueurs de Saint-Pauloise, Rojolalaina Andriamanjato et Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana, et l'attaquant de l'AS Excelsior, Angelo Andrianantenaina. « Les deux derniers jours de préparation seront consacrés à la dernière mise au point tactique et stratégique en vue des matchs contre les Comores et le Mali », confie le coach Rôrô.