Madagascar: Les consultations stomatologiques augmentent

Les maladies dentaires persistent pendant les saisons hivernales, ce qui explique l'augmentation du nombre de personnes ayant recours aux services des dentistes.

Une maladie qui touche 80 % des Malgaches. Voir des patients arriver en masse dans son cabinet dentaire pendant les saisons hivernales ne surprend plus Abraham Rasolofoson, un dentiste. Il a raconté hier que le nombre d'individus ayant recours à son service a connu une augmentation considérable ces derniers temps. Il a précisé qu'actuellement une vingtaine de personnes viennent pour se faire consulter et entretenir leurs dents chaque semaine, alors qu'auparavant seules deux à trois personnes s'y rendaient.

« Les maladies dentaires sont fréquentes à un moment pareil, car nous nous trouvons en saison froide. En effet, les dents ne supportent pas les changements de température. Elles souffrent suite à l'environnement froid combiné avec la consommation d'aliments chauds. Pendant les saisons froides, le système immunitaire est affaibli et cela affecte la protection naturelle des gencives », a-t-il souligné. Freddy Andriatahiana relate qu'il endure chaque année des souffrances atroces au niveau de ses dents. « Cette année, je décide d'aller consulter un dentiste car je ne supporte plus ces maux », a-t-il déclaré.

Le luxe d'adopter de bonnes hygiènes dentaires n'est pas donné à tout le monde. Une mère de famille ayant quatre enfants ne peut pas se permettre d'acheter quatre brosses à dents et un dentifrice fluoré pour ses enfants en même temps.

Carences

« La vie est déjà si dure, j'arrive à peine à couvrir les besoins de mes enfants comme l'achat des fournitures scolaires. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous offrir ce luxe. Deux brosses à dents sont suffisantes pour les quatre », raconte la mère de famille. Le prix des brosses à dents est abordable. Par contre, les dentifrices sont très chers pour la plupart des gens, selon un épicier. « Le moins cher est vendu à 2 000 ariary et le plus cher à 8 000 ariary. » Concernant l'entretien et les soins dentaires, ils ne sont pas non plus destinés à tout le monde. Le prix est de 15 000 ariary et plus, affirme le dentiste.

Les maladies dentaires sont aussi liées à des carences alimentaires. Ce n'est pas étonnant car la consommation individuelle de lait à Madagascar est de moins de 7 litres pendant une année. Or, cet or blanc, très riche en calcium, vitamines et protéines, présente de nombreux bienfaits pour la santé, en jouant un rôle crucial dans la croissance des os dont les dents.

Vu la situation mondiale, près de la moitié de la population souffre de problèmes de gencives ou de dents, d'après l'Organisation mondiale de la santé ou OMS. Dans ce cas, cette pathologie reste un défi majeur mais peut être prévenue par chaque individu. Apprenons tout simplement à nos enfants les bonnes habitudes, comme le fait de se brosser les dents trois fois par jour.