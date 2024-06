Ile Maurice: Retour sur les mesures phare des Budgets de 2015 à 2023

Le Mouvement socialiste militant (MSM) est au pouvoir depuis décembre 2014. Le Budget qui sera présenté le 7 juin est le dernier de son deuxième mandat avant les élections générales.

Nous revenons sur les mesures phares des derniers Budgets sous le règne de ce gouvernement, dont certaines n'ont jamais été réalisées. Vishnu Lutchmeenaraidoo, nommé ministre des Finances après les élections de 2014, a présenté le Budget 2015-2016, Pravind Jugnauth, qui lui a succédé, l'a fait pour les Budgets 2016-2017 et 2019-2020, et finalement Renganaden Padayachy a présenté les Budgets de 2020 à 2024. Toutes ces mesures n'ont pas été appliquées. Cela vous aidera à voir ce qui est nouveau ou pas, vendredi.

Budget 2015-2016

· La création de huit smart cities et cinq technopoles génératrices d'emplois.

· Rs 10 milliards dédiées aux petites et moyennes entreprises et à sept nouvelles Small and Medium Enterprises Parks.

· Le lancement de la Small and Medium Enterprises Bank (SME Bank)

· Six m³ d'eau gratuits par mois pour chaque foyer.

· Développer le port sur une zone s'étendant de Grande-Rivière-Nord-Ouest à Baie-du-Tombeau.

· Achat de 100 autobus semi-low floor pour la Compagnie nationale de transport.

· Aide annuelle de Rs 80 000 à chacun des 3 000 diplômés chômeurs pour qu'ils suivent des cours de formation.

· Hausse du nombre de spots WiFi qui passent de 15 à 350.

· Abolition de la taxe de 10 sous sur les textos (SMS).

· Rs 1,3 milliard pour l'aménagement de drains.

· Les sacs en plastique bannis à partir du 1er janvier 2016.

· 1 000 logements pour les familles percevant moins de Rs 10 000 par mois.

· Allocation de Rs 75 000 pour la dalle, dédiée aux familles qui perçoivent jusqu'à Rs 10 000 par mois.

· L'intérêt sur l'achat à crédit passe de 19 % à 12 %.

· Zéro impôt pour ceux qui touchent jusqu'à Rs 285 000 par an.

· Pas d'impôt pour les couples qui ont deux enfants et touchent jusqu'à Rs 495 000 par an.

· Une nouvelle installation de recyclage des déchets sera installée à La Brasserie.

Budget 2016-2017

· Un village pharmaceutique sera installé à Rose-Belle pour répondre aux besoins des marchés locaux et africains.

· Pas de taxe douanière sur 368 produits.

· Rs 2 720 pour chaque adulte figurant sur le registre social.

· Resit aux examens de School Certificate et de Higher School Certificate : pas de frais d'examens pour les plus démunis.

· La bonbonne de gaz de 12 kg passe de Rs 330 à Rs 270.

· Rs 500 millions aux écoliers pour les tablettes.

· Un nouveau système de transport en commun avec son réseau de terminaux urbains, qui sera connu sous le nom de Metro Express.

· Heritage City créera un nouvel espace urbain pour les générations actuelles et futures. La première phase du projet comprend la construction du nouveau Parlement, des bureaux et d'autres infrastructures.

· Une récompense aux élèves de familles pauvres pour qu'ils atteignent des niveaux d'éducation plus élevés : Rs 15 000 pour avoir terminé avec succès le Grade 9 sous le Nine-year schooling, Rs 25 000 pour la réussite du certificat scolaire ou d'un certificat professionnel équivalent. Et Rs 35 000 pour ceux qui complètent avec succès le Higher School Certificate ou une qualification technique équivalente.

· L'augmentation des seuils d'exemption de revenus pour toutes les catégories de contribuables de Rs 10 000 pour l'année 2016-17.

· Safe City Project : l'installation des caméras intelligentes sur les principales zones publiques, le long des routes principales et des autoroutes, sur les allées piétonnes et sur les principaux centres de circulation.

· Modification de la loi pour prévoir l'introduction des «Moto-Écoles».

· Des produits à base de sucre plus chers.

Budget 2017-2018

· Lancement de la Côte-d'Or City à Highlands.

· L'introduction du système de l'impôt négatif sur le revenu afin d'apporter un soutien financier à quelque 150 000 salariés travaillant à temps plein et gagnant moins de Rs 10 000 par mois. Apportant une aide financière pouvant aller jusqu'à Rs 1 000 par mois aux employés à faibles revenus.

· La création de SME Mauritius pour remplacer la SMEDA.

· La mise en place de l'Economic Development Board (EDB) pour assurer une plus grande cohérence et une plus grande efficacité.

· La construction d'un nouveau terminal à l'aéroport.

· De l'eau 24/7 en améliorant la distribution et en construisant des réservoirs.

· Rs 1,1 milliard pour la construction d'une nouvelle Cour suprême à Port-Louis.

Budget 2019-2020

· La pension de vieillesse passe de Rs 6 210 à Rs 6 710.

· Le litre d'essence passe de Rs 47 à 44 et le diesel de Rs 38 à 35 le litre.

· La bonbonne de gaz passe de Rs 240 à Rs 210.

· Rs 50 000 à ceux qui perdent leur emploi.

· Internet gratuit pour 11 000 familles.

· Académie de football : le gouvernement mauricien signera un accord avec Liverpool.

· Law and Order : pas de remise de peine pour ceux qui commettent des meurtres.

· Éducation : des tablettes pour les élèves de Grade 4.

· Les personnes alitées auront droit à la visite gratuite d'un médecin à leur domicile dès l'âge de 60 ans. L'allocation mensuelle pour les carers passe de Rs 3 000 à Rs 3 500.

· Le secteur de la santé sera digitalisé afin que les données médicales des patients soient accessibles via un système de santé informatisé.

· Un Education Hub à Côte-d'Or.

· La création d'un nouveau terminal à l'aéroport de Plaisance. Le terminal sera construit pour recevoir environ huit millions de passagers au sein de la plate-forme aéroportuaire.

· La construction de quatre Mediclinics à Quartier-Militaire, Stanley, Coromandel et Bel-Air.

· Rs 72 millions seront investies dans six Multi-Use Games Areas, notamment à Port-Louis et Flacq.

· Une nouvelle route pour connecter l'aéroport de Plaisance à Mahébourg.

· L'allocation de mauvais temps allouée aux pêcheurs passe de Rs 310 à Rs 340.

· Les planteurs de canne à sucre obtiendront Rs 25 000 par tonne de sucre pour les 60 premières tonnes récoltées.

Budget 2020-2021

· La bonbonne de 12 kg passe de Rs 210 à Rs 180.

· Ceux au chômage technique recevront une aide mensuelle de Rs 5 100 pendant les prochains six mois.

· Certains frontliners recevront une prime de Rs 15 000.

· 12 000 maisons seront construites sur trois ans pour les plus vulnérables.

· Les contribuables avec deux personnes à charge voient le seuil imposable augmenter de Rs 15 000. Ce seuil est rehaussé par Rs 50 000 pour les contribuables avec trois dépendants.

· Le National Pensions Fund (NPF) est remplacé par la Contribution sociale généralisée.

· Fonction publique : rapport PRB repoussé, le paiement des sick leaves annulé l'année prochaine.

· 2 570 tablettes seront fournies aux élèves de Grades 10 à 13 issus de familles figurant sur le registre social.

· Missions à l'étranger réduites par 60 % pour les parlementaires. Ils changeront de voiture hors-taxe après cinq ans au lieu de quatre. Les per diem et entertainment allowances sont également revus.

· Les hôtels n'auront pas à payer le bail pour le terrain qu'ils louent à l'État pendant deux années financières.

· Prêts au taux préférentiel de 0,5 % de la Development Bank of Mauritius pour les entreprises affectées par le Covid-19.

Budget 2021-2022

· Les foyers aux revenus mensuels oscillant entre Rs 10 500 et Rs 14 000 sont éligibles pour être inscrits dans la base de données destinée aux groupes vulnérables.

· La pension pour les orphelins de moins de 23 ans passe à Rs 8 000.

· Allocation de Rs 400 par enfant dans les écoles pré-primaires privées.

· Le seuil d'éligibilité pour se faire soigner à l'étranger passe de Rs 50 000 à Rs 100 000.

· La mise sur pied de la Financial Crimes Commission pour assurer une gestion plus efficace de la lutte contre le crime financier.

· Un programme de Central Bank Digital Currency sur une base pilote par la Banque de Maurice pour lui permettre d'émettre la roupie digitale.

· Révision du time-frame pour faire avancer les procès. Le bureau de l'Attorney General travaillera en collaboration avec le judicaire pour revoir les procédures afin de régler les litiges commerciaux rapidement.

· Une zone agroalimentaire à Wooton sera mise en place.

· La Development Bank of Mauritius Ltd (DBM) fournira un rabais allant jusqu'à 30 % sur la location annuelle de l'espace industriel aux PME engagées dans le secteur manufacturier au cours des trois prochaines années.

· Un parc industriel pour PME de 5 000 mètres carrés à Solferino, en plus de Plaine-Magnien et de Vuillemin, sera aussi construit par la DBM.

· Un Emerging Technologies Council sera mis en place pour un apport à la filière de la recherche dans le domaine des nouvelles technologies comme la Blockchain, l'Intelligence artificielle et l'Internet des objets.

· Agro-industrie : prix de la bagasse à Rs 3 300 par tonne de sucre.

· Ceux ayant contracté un prêt bancaire pour la construction de leur maison vont obtenir un remboursement de 5 % du montant du prêt, jusqu'à un maximum de Rs 500 000.

· Services publics : Rs 9,4 milliards seront allouées à la construction du barrage de Rivière-des-Anguilles, visant à améliorer la fourniture d'eau dans le pays.

· Infrastructures routières : extension de l'autoroute M4 de Bel-Air à Forbach.

· Rs 4 milliards sur trois ans pour développer la piste d'atterrissage de Plaine-Corail.

· Rs 2,8 milliards pour des développements infrastructurels, dont la construction de routes et de facilités sportives pour cette île et Agaléga.

Budget 2022-2023

· Une prime à l'emploi de Rs 15 000 pour 10 000 jeunes sera introduite.

· Tourisme : Rs 150 millions seront investies sur les trois prochaines années dans la rénovation du SSR Botanical Garden.

· Construction : un Construction Industry Training Council sera mis sur pied.

· Sécurité alimentaire : Rs 200 millions seront investies dans la création de cinq zones d'élevage à travers l'île.

· Culture : un National Art Centre sera construit à Petit-Raffray. Rs 20 millions seront dédiées à la création d'un National Recording Studio.

· Aquaculture : quatre sites, situés hors du lagon, seront identifiés pour l'aquaculture.

· Entrepreneuriat : Le SME Interest Free Loan Scheme sera étendu à juin 2023, permettant ainsi à 142 000 entreprises de bénéficier de ce coup de pouce financier.

· Crimes financiers : une Financial Crimes Commission sera mise sur pied.

· Transition écologique : la consommation énergétique du pays atteindra 1 196 mégawatts d'ici 2030.

· Énergie renouvelable : les entreprises et les particuliers seront autorisés à produire jusqu'à 150 % de leurs besoins en électricité.

· Environnement : une fourrière sera créée pour entreposer les véhicules en fin de vie.

· Inondation : Rs 3,5 milliards seront allouées durant l'année à venir au Flood Management Program.

· Les véhicules hybrides et électriques bénéficieront du Duty Free à partir du 1er juillet. Les propriétaires de véhicules électriques bénéficieront d'un Negative Excise Duty Scheme de 10 %.

· Les personnes souffrant d'un handicap allant de 40 % à 50 % recevront une allocation de Rs 2 500 sous la CSG Disability Allowance.

· L'aéroport se dotera d'un système photovoltaïque pouvant produire jusqu'à 14 mégawatts.

· Cinq nouveaux incinérateurs seront construits à travers l'île.

· Les athlètes professionnels bénéficieront d'une subvention de Rs 15 000 pour l'achat d'équipements.

· Trafic de drogue : Rs 18 millions seront déboursées pour l'acquisition de nouveaux véhicules pour la brigade anti-drogue.

· Consommation : Rs 1,4 milliard pour maintenir les subsides sur la farine.

· Pouvoir d'achat : les prix des pâtes et des couches pour enfants/adultes, entre autres, seront contrôlés.

· Taxation : la taxe municipale sera abolie d'après les mesures du Budget 2022- 2023. Cette taxe concerne 110 000 ménages.

· Social : Rs 10 millions seront allouées à un programme pour venir en aide aux sans-abri.

· L'aide financière pour les ménages gagnant moins de Rs 30 000 sera revue à la hausse :

· Lunettes : de Rs 2 000 à Rs 5 000.

· Chaise roulante : Rs 5 000 à Rs 10 000.

· Appareil auditif : Rs 5 000 à Rs 10 000.

· Les quelque 300 000 retraités de l'île recevront, à partir du 1er juillet, Rs 1 000 de plus.

· Pension : la pension pour un individu âgé de 65 ans sera, à partir du 1eᣴ juillet, de Rs 11 000.

· Politique fiscale : l'exemption concernant un enfant qui entreprend des études universitaires passe de Rs 225 000 à Rs 500 000.

· Natalité : un Baby Bonus de Rs 1 000 sera accordé aux parents de chaque nouveau-né à partir du 1eᣴ juillet.

Budget 2023-2024

· L'éducation gratuite de la maternelle à l'université.

· La compensation aux victimes de hit and run passe à Rs 1,5 million.

· Rs 100 millions injectées dans le projet E-Health pour les hôpitaux publics.

· Rs 50 millions pour la construction de dispensaires.

· Le ministre annonce des piscines à Curepipe, Flacq et Rivière-des-Anguilles.

· Le meal allowance des élèves des écoles SENS passe à Rs 120.

· Une nouvelle piste d'atterrissage à Rodrigues de 2,1 km au coût de Rs 7,7 milliards.

· La subvention sur l'achat d'un water tank passe à Rs 15 000 pour ceux qui touchent moins de Rs 60 000 par mois.

· Rs 30 000 accordées à dix athlètes de haut niveau pendant un an pour la préparation des compétitions internationales.

· Agaléga : un port opérationnel en décembre 2023.

· Impôts : 0 % income-tax pour ceux qui touchent Rs 390 000 par an, soit Rs 30 000 par mois.

· Une couverture intégrale des frais de traitement médical à l'étranger pour les personnes de moins de 18 ans.

· Le gouvernement garantira une couverture totale des frais de traitement pour les enfants souffrant de cancer, que ce soit pour les traitements effectués à Maurice ou à l'étranger.

· L'allocation de ceux inscrits sur le registre social passe à Rs 3 775.

· Le grant pour la dalle passe de Rs 100 000 à Rs 130 000.

· Réhabilitation de 25 sites côtiers contre l'érosion.

· Une prime à l'emploi de Rs 15 000 par mois sera accordée pendant une période de deux ans à toutes les femmes nouvellement employées ou qui étaient sans emploi depuis au moins un an.

· La construction de dix nouveaux réservoirs annoncée sur les quatre prochaines années.

· Le projet Metro Express sera étendu pour rejoindre Saint-Pierre et La Vigie.

· Le Lump Sum pour les pêcheurs de 65 ans à monter passe de Rs 52 000 à Rs 100 000.

· Les lampadaires actuels seront remplacés par des lampadaires solaires.

· Des panneaux solaires seront installés sur les logements sociaux.

· Le bâtiment Emmanuel Anquetil sera détruit et sera remplacé par l'Emmanuel Anquetil Park.

· Les artistes enregistrés auront droit à un pension scheme.

· Suppression de la TVA sur tous les instruments de musique.

· Une garderie dans les entreprises ayant un minimum de 250 employés.

· Augmentation de la pension de vieillesse par Rs 1 000.

· Toutes les pensions de base seront augmentées par Rs 1 000.

· Cinq jours de congé pour les femmes ayant fait une fausse couche.

· La CSG income allowance sera de Rs 2 000 pour ceux touchant jusqu'à Rs 25 000 par mois.

· Introduction d'un revenu minimum de Rs 15 000.

· Carburant : le prix de l'essence passe de Rs 74,10 à Rs 69.

· Ceux atteignant l'âge de 18 ans, cette année, percevront une allocation de Rs 20 000.

· Un soutien financier mensuel de Rs 2 000 sera accordé à 48 000 enfants jusqu'à l'âge de trois ans.

· Une personne qui a subi une amputation ou qui a perdu son bras, sa jambe ou sa main bénéficiera d'une pension d'invalidité de base de Rs 11 000.

· Le recrutement de 500 sauveteurs pour les plages publiques à travers l'île.

· Le Mauritius Sports Council ouvrira des centres de sports nautiques sur les plages pour améliorer l'accessibilité des sports tels que le kayak et la voile à tous les Mauriciens.

· De nouvelles routes disposeront de pistes cyclables.

· Rs 235 millions pour l'acquisition de camions-bennes modernes destinés à nos différents conseils pour une collecte et une élimination des déchets plus efficaces.

· Un programme de plantation d'un million d'arbres.

· Rs 600 millions sont allouées à la réhabilitation, à l'entretien et à la modernisation des routes à travers l'île.

· Un montant de Rs 300 millions est prévu pour l'acquisition d'équipements médicaux modernes pour nos hôpitaux.

· L'installation d'un nouveau système radar de surveillance côtière.

· Une allocation mensuelle de Rs 1 000 aux particuliers ayant contracté des prêts d'un montant maximum de Rs 5 millions pour l'achat de leur logement.

· Suppression de la TVA sur 15 articles essentiels de consommation quotidienne pour les familles mauriciennes.