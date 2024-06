Ile Maurice: Le Rotary Club de Bagatelle et Slam.mu s'unissent pour l'environnement

La protection de l'environnement est une cause qui interpelle plus d'un. C'est pour cette raison que le Rotary Club de Bagatelle, en collaboration avec la plateforme Slam.mu, a organisé une compétition de slam inédite pour les jeunes. Deux catégories d'âge, 5 à 11 ans et 12 à 18 ans, permettront aux jeunes talents de s'exprimer sur le thème de l'environnement.

La finale aura lieu dimanche 9 juin au Trianon Shopping Mall.

Les tournois de slam sur la scène nationale sont principalement destinés aux adultes, mais cette initiative pour les jeunes est accueillie avec un enthousiasme palpable, notamment auprès des jeunes slameurs qui ont beaucoup à dire sur la question. Les organisateurs ont eu une cinquantaine de participants.

Les trois premiers de chaque catégorie remporteront respectivement Rs 25 000, Rs 15 000 et Rs 10 000. En outre, les huit finalistes de chaque groupe recevront également des récompenses. Pour la grande finale, les participants devront respecter un temps de 3 minutes et 10 secondes, rester fidèles à la thématique environnementale, et pourront s'exprimer dans la langue de leur choix. Les performances seront jugées sur le contenu du texte et la prestation.

La collaboration entre le Rotary Club de Bagatelle et Slam.mu se charge de l'organisation, incluant la sélection du Slamaster et des membres du jury, et assure la logistique du tournoi selon les normes internationales les plus strictes.

Sollicitée, Harsha Pathak, présidente du Rotary Club de Bagatelle, explique que cette initiative est importante pour sensibiliser la population. «Depuis plus de 110 ans, les membres du Rotary utilisent leur passion, leur dynamisme et leur intelligence pour passer à l'action. Qu'il s'agisse d'alphabétisation, de paix, d'eau ou de santé, nous travaillons avec détermination pour améliorer les conditions de vie dans le monde et nous honorons nos engagements. Le Rotary Club de Bagatelle, fondé en juin 2022 et comptant environ 28 membres, aspire à être un club de référence en termes de diversité, d'inclusion, d'équité, de dynamisme et de service.»

La compétition «Slam pou nou l'environnement» met en avant deux axes stratégiques fondamentaux du Rotary : l'alphabétisation et l'environnement. Elle vise à aider les enfants à s'exprimer librement, à encourager les artistes en herbe, à stimuler la créativité et à promouvoir des valeurs comme le respect, le partage, l'ouverture d'esprit, et la liberté d'expression.

Rappelons que le Rotary Club de Bagatelle travaille régulièrement sur des projets pour le bien-être des enfants. Depuis sa création, le club a mené plusieurs actions, notamment en facilitant les consultations et les chirurgies pour les enfants souffrant de strabisme, et en collaborant avec la SNRDC de Moka pour aider les enfants souffrant de troubles psychomoteurs. «Notre devise est de servir d'abord et au Rotary Club de Bagatelle, c'est avec plaisir que nous le faisons», conclut Harsha Pathak.

Cette compétition de slam est non seulement une opportunité pour les jeunes de briller, mais aussi un pas important vers une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux pour un avenir durable.