Ile Maurice: RHT Holding Ltd célèbre ses 70 ans

C'est en grande pompe que RHT Holding Ltd, une compagnie incontournable dans le paysage local, a célébré ses 70 ans d'existence, au cours d'une soirée qui s'est tenue au Royal Green Wellness Resort, à Moka, le jeudi 23 mai.

Plusieurs personnalités étaient présentes pour l'occasion dont le président de la République, Pradeep Roopun, le ministre du Transport, Alan Ganoo, et la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Jeewa-Daureeawoo. De ses débuts modestes en tant qu'opérateur de bus local, RHT est aujourd'hui devenu un conglomérat diversifié, avec une présence significative à Maurice et même au-delà.

«Alors que nous célébrons 70 ans d'engagement, nous sommes remplis d'une profonde gratitude et de fierté. Notre parcours, marqué par l'innovation et la résilience, a fait de RHT un leader dans la mobilité et la technologie. Nous continuons à repousser les limites de notre industrie avec un engagement inébranlable envers l'excellence client et la durabilité. Merci à tous ceux qui ont cru en notre vision et soutenu notre voyage. En avançant ensemble, nous bâtirons un avenir encore plus prometteur», a souligné Dr Sidharth Sharma, Group Chief Executive Officer de RHT.

RHT a été fondée le 9 avril 1954, par Juggarnath Goburdhun, Michael Leal, Goolam Mamomde Kureeman, France Maugueret et Ng Kiam Sin. La compagnie a démarré ses opérations avec cinq bus desservant la route Rose-Hill- de feu Sanjiv Goburdhun que RHT est passée d'une entité privée à une société cotée en Bourse en 2001, adoptant, au passage, une culture de gouvernance d'entreprise qui a attiré Malgré les défis, RHT s'est montrée résiliente et a continué à se diriger vers l'innovation et l'excellence.

Ainsi, au cours de la dernière décennie, RHT a renforcé sa position de leader dans les solutions de mobilité, non seulement à Maurice, mais aussi en Afrique continentale. Le portefeuille de l'entreprise comprend à ce jour : RHT Bus Services Ltd, ICL & ICL Zambia, FleetPro Services Ltd, FLO Mobility Services, RHT Investment, RHT Africa, et IZY.MARKET.

La durabilité et l'innovation sont au coeur des projets de l'entreprise. Ainsi, RHT s'est fixée pour objectif de décarboner entièrement sa flotte d'ici la prochaine décennie. Grâce à des initiatives telles que FleetPro et FLO, l'entreprise réinvente son modèle commercial pour s'adapter aux responsabilités environnementales.