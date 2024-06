Gabon: SETRAG oeuvre pour les communautés établies le long de sa voie ferrée

LIBREVILLE — La Société d'Exploitation du Transgabonais (SETRAG) multiplie depuis plusieurs années ses efforts pour assurer le bien-être des salariés, des partenaires et des riverains. les questions de santé, d'éducation et d'environnement constituent la clé de voûte de son engagement sociétal, laquelle oeuvre pour l'exemplarité qui constitue une vertu en son sein.

Selon un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, "comme toutes les filiales du groupe Eramet, la Setrag intègre des valeurs fortes que sont l'éthique, la transparence, la santé, l'éducation et la sécurité au travail. Son engagement sociétal s'articule autour des contributions et des investissements au profit de ceux qui œuvrent pour son action".

Ainsi, depuis l'année 2020, plusieurs actions ont été menées pour améliorer le quotidien, tant des salariés, des prestataires que des riverains. Dans le domaine de l'éducation, la Setrag a mené des actions ci-après :construction des salles de classe et réhabilitation du logement du directeur d'école, la construction de la clôture à l'école publique d'Akournam1 à Owendo, la dotation de 5400 kits scolaires à Booue, Lastourville, Ndjolé et Owendo. Ce champ de solidarité non exhaustif a vu le financement d'une thèse de doctorat d'un jeune compatriote.

Setrag c'est aussi l'accès aux soins de santé à tous ceux qui sont concernés par son activité. Pour cela , elle a construit un hôpital flambant neuf avec logements des personnels à Booue, a organisé des campagnes de dépistages de cancers féminins et masculins auprès des communautés riveraines , notamment à Booue, Lastourville, Ndjolé et Owendo. Des campagnes de consultation en ophtalmologie avec distribution de 1000 paires de lunettes de correction à Ntoum.

L'entreprise qui attache un intérêt particulier sur la préservation de l'environnement et aux aspects du développement durable a aussi procédé à la formation à l'entreprenariat et apporter un appui financier aux jeunes et femmes de Booue et Lastourville, non sans avoir accompagné les commerçants impactés par les travaux du PRN au PK2 d'Owendo par un appui financier qui leur a permis de booster leurs activités.

La Réinstallation de 6 personnes impactées par le programme de remise à niveau(PRN) et l'indemnisation des populations de Lastourville et Owendo affectées ont aussi bénéficiés de la compassion de la Setrag qui, sur le plan de la sécurisation de la voie ferrée et celle des riverains à construit un passage à niveau et 5 passerelles le long de la voie ferrée.

Toutes ces actions de solidarité dont les grands axes ont été énoncées sont celles planifiées par les hommes et femmes qui gèrent la Setrag, ces derniers qui ont marqué les esprits lors de la grande crise de la Covid19 qui a secoué notre pays. Outre les mesures prévention, la Setrag avait commis un train de la solidarité qui avait sillonné toute la voie ferrée en distribuant des kits alimentaires et de protection.