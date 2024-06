Ouganda: Environ 4 millions de fidèles ont participé aux célébrations des martyrs ougandais

Kampala — Environ 4 millions de fidèles ont participé hier, le 3 juin, à la célébration en mémoire des martyrs de l'Ouganda, dans le sanctuaire qui leur est dédié (Uganda Martyrs Catholic Shrine Basilica), à Namugongo, situé à environ 20 km de la capitale Kampala.

La célébration de cette année revêt une importance particulière car elle marque le 60e anniversaire de la canonisation par le pape Paul VI de 22 catholiques et 23 anglicans qui ont été martyrisés entre 1885 et 1887 sur ordre du roi Mwanga II dans le royaume du Buganda de l'époque. Elle est célébrée le 3 juin en mémoire du martyre de l'un des 22 catholiques tués, Saint Charles Lwanga.

Cette année, c'est le diocèse ougandais de Nebbi qui a pris la tête des célébrations. Le 15 mai, une délégation d'environ 700 pèlerins de Nebbi était partie à pied sous la pluie pour effectuer un pèlerinage à Namugongo, parcourant près de 500 km en quinze jours, traversant deux sous-régions (Bunyoro et Nil occidental) et cinq districts (Pakwach, Kiryandongo, Nakasongola, Luwero et Kampala) avant d'atteindre le sanctuaire catholique.

Ils étaient conduits par Mgr Raphael p'Mony Wokorach, évêque sortant de Nebbi et archevêque métropolitain élu de Gulu.

Mgr Wokorach a présidé la messe, concélébrée avec 20 autres évêques, dans un pavillon situé au milieu d'un lac artificiel, à quelques centaines de mètres de la basilique construite sur le site où saint Charles Lwanga a été tué. Dans son homélie, l'archevêque élu a mis en garde les fidèles contre toute forme d'idolâtrie et de pratiques non conformes à la foi chrétienne, telles que la polygamie, la sorcellerie et les mutilations génitales, rappelant que les martyrs ougandais ont préféré être mis à mort pour ne pas abjurer leur foi.

La célébration a attiré des fidèles non seulement de l'Ouganda, mais aussi de plusieurs pays africains (Sud-Soudan, Kenya, Rwanda, Tanzanie, République démocratique du Congo, Cameroun, Botswana, Afrique du Sud) et d'autres continents (Argentine, Colombie, Australie et Danemark). D'importants représentants de l'État, dont le président Yoweri Museveni, ont également assisté à la messe.