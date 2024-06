Gabon: Une délégation des membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du pays reçue par Ndong Sima

Ce 4 juin 2024, le Premier Ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, a reçu une délégation des membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG), conduite par son Chef, Abdou Razzak Kambongo et son conseiller stratégique Ndiaye Alboury.

L'objectif était pour la communauté musulmane au Gabon (CMG) de présenter au Chef du gouvernement de la transition la nouvelle équipe du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG). Cette équipe aura la lourde mission et la responsabilité de piloter les dossiers liés à la communauté musulmane dans divers domaines au Gabon et de veiller au renforcement des liens entre cette institution religieuse et le gouvernement.

Chaque secteur bénéficie d'une organisation structurée, et celle composée par Razzak Kambongo aura également pour mission de renforcer les liens entre la communauté musulmane et les institutions de la République. Diverses entités pour un meilleur suivi ont été mises en place : le Conseil National des Imams, le Comité National des Imams, dirigé par le Grand Imam du Gabon, le Conseil des Affaires Islamiques du Gabon (CSAIG) et enfin le Comité de Gestion (CG).

La communauté musulmane joue un rôle prépondérant au sein de notre pays, notamment au niveau diplomatique avec les pays amis, notamment les pays arabo-musulmans.

Le conseiller stratégique a commenté l'état de santé de la communauté musulmane au Gabon en ces termes : « Comme toute communauté en général, je dirais que oui, la communauté musulmane du Gabon se porte bien. Si on posait la question de savoir si la communauté chrétienne se porte bien, on répondrait de la même manière. Mais comme vous le savez, comme dans toute communauté, on peut ne pas avoir la même vision. Cela ne veut pas dire que nous ne formons pas une famille. Donc, de manière générale, oui, la communauté musulmane se porte bien. »

Raymond Ndong Sima, quant à lui, a exprimé sa reconnaissance pour cette initiative, affirmant l'importance du rôle que joue la communauté musulmane dans le tissu social, économique et culturel du Gabon. Il a souligné que le gouvernement de la transition est déterminé à soutenir le CSAIG dans ses missions, notamment la promotion de la paix et le dialogue interreligieux.

Il faut rappeler que cette rencontre historique entre le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Gabon et le numéro un du gouvernement de la transition est un témoignage vivant de la volonté commune de bâtir un Gabon uni et prospère, où chaque citoyen, quelle que soit sa foi, contribue au bien commun de la nation.