Madagascar: Des influenceurs pour relancer la fréquentation touristique du pays

Pour faire venir les touristes en nombre, Madagascar a décidé d'utiliser d'autres moyens que les traditionnels stands aux salons internationaux du tourisme. La Grande Île a misé sur dix influenceurs internationaux spécialisés dans la création de contenus sur le voyage et les hôtels. Des vidéos circulent ainsi sur les réseaux sociaux pour toucher un nouveau type de clientèle.

En 2008, année historique pour le tourisme à Madagascar, la Grande Île avait accueilli 375 000 visiteurs étrangers : un record jamais égalé depuis. Deux grands noms du secteur privé ainsi que l'office régional du tourisme de Nosy Be ont donc décidé cette année de faire appel à des influenceurs pour relancer ce secteur-clé de l'économie du pays. Ils viennent de France, d'Espagne, des Pays-Bas ou comme Mike Eloff et Carlinn Meyer, d'Afrique du Sud. À eux deux, ces derniers cumulent près d'un million de followers sur les différentes plateformes qu'ils alimentent en contenu.

Des salons du tourisme aux influenceurs

Ce jour-là, les influenceurs sont initiés au tressage du raphia aux côtés de femmes spécialisées dans la confection de sacs et de chapeaux haut de gamme. « On tourne des vidéos et aussi de petites pastilles que j'assemblerai plus tard et sur lesquelles j'enregistrerai des voix off pour expliquer tout ce qu'on a vu et fait et qu'on mettra sur Instagram. Je dis où on est exactement, si c'est à Tana ou ailleurs pour que les gens puissent y retourner. Même si l'île est proche de chez nous, beaucoup de Sud-Africains ne connaissent pas. Et quand je rappelle à nos followers que c'est seulement à trois heures d'avion de Johannesburg, ils sont complètement excités ! »

Une destination instagrammable

Créer un engouement pour la destination Madagascar auprès d'un nouveau public grâce aux influenceurs, c'est ce que visent les organisateurs de ce séjour tous frais payés. « En ce moment, les gens sont plus sur les réseaux sociaux. Ce qui les pousse à choisir des destinations, c'est vraiment de voir ces belles images de plage, de personnes qui vivent entre guillemets la "Island Lifestyle", explique Karine Randriamampianina, la coordinatrice « Marque et Communication » pour les hôtels Radisson à Madagascar, l'une des deux entreprises à l'origine de ce projet.

« Madagascar, c'est vraiment une destination très instagrammable : c'est l'artisanat, ce sont les beaux couchers de soleil, c'est l'hospitalité. On a essayé de faire en sorte de créer un itinéraire qui englobe toutes ces choses pour que ces influenceurs-là puissent vraiment vivre l'expérience et la retransmettre après au monde entier. » Une campagne promotionnelle 2.0 très suivie sur les réseaux sociaux et dont les retombées sont extrêmement attendues.