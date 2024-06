Sénégal: Mercato - Accord entre la Salernitana et la Lazio pour Boulaye Dia ?

En conflit total avec son club, Boulaye Dia n'est toujours pas fixé au sujet de son avenir qui s'annonce loin de Salerne. Si un accord aurait été trouvé entre la Salernitana et la Lazio Rome, un détail pourrait bloquer cette opération.

La Salernitana veut certainement s'occuper le plus vite possible du dossier de Boulaye Dia. Le club de Salerne, relégué en Serie B après avoir fini à la dernière place de Serie A cette saison, est en conflit total avec l'attaquant sénégalais depuis quelques mois, et un départ est inéluctable lors du prochain marché des transferts. Mais il faudra peut-être attendre encore quelques semaines pour que les deux parties se séparent définitivement.

Dia donne sa priorité à la Premier League

En raison de son différend avec la Salernitana, Boulaye Dia n'a pas été retenu par Aliou Cissé pour disputer les deux prochaines journées des qualifications pour le Mondial 2026. Puisque l'attaquant sénégalais doit s'occuper de son avenir. Justement en parlant de ça, d'après les informations de Foot Mercato, un accord aurait été trouvé entre les dirigeants de la Salernitana et ceux de la Lazio Rome pour un montant autour de dix millions d'euros.

Toutefois, un détail, pour le moins important, pourrait bloquer cette transaction vers la formation désormais entraînée par Igor Tudor. En effet, Boulaye Dia (27 ans) fait de la Premier League sa priorité et est prêt à patienter jusqu'au dernier moment. L'ancien joueur de Villarreal et du Stade de Reims était déjà proche de Wolverhampton l'été 2023, et l'échec de ce transfert vers les Wolves est la vraie cause de son divorce avec la Salernitana.