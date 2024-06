Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Juin 2024

Sénégal : Emigration irrégulière- La marine nationale arraisonne une embarcation convoyant 219 migrants au large de Dakar

La Marine nationale sénégalaise a intercepté lundi après-midi une embarcation transportant 219 candidats à l’émigration irrégulière au large de Dakar, a-t-on appris. Parmi les passagers de la pirogue, on dénombre 25 mineurs et 27 femmes, a indiqué la Marine nationale dans un message publié sur le réseau social X. La Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) a précisé que l’embarcation, partie des côtes gambiennes dimanche, avait recueilli d’autres migrants à Joal, dans le département de Mbour (ouest), et à Thiaroye, une commune de la banlieue de Dakar. Selon la DIRPA, en plus des 151 Sénégalais, la pirogue transportait 35 Gambiens, 7 Guinéens, 2 Bissau-guinéens, 1 Camerounais, 21 Comoriens et 2 Burkinabés. (Source : adakar.com)

Guinée : Économie, sécurité, défense et transition-Les « raisons » de la visite de l’émissaire de Macron à Conakry

Alors que le glissement annoncé de la transition suscite des « tensions » en Guinée, le Conseiller Afrique du Président Français a bouclé, ce lundi 03 juin 2024 une brève visite à Conakry. Lors de ce voyage éclair qui était « prévu de longue date », Jérémie Robert a eu une série de rencontres et d’échanges avec les autorités de la Transition au plus haut niveau, a appris Africaguinee.com.Selon nos informations, avant de quitter Conakry l’envoyé spécial d’Emmanuel Macron s’est entretenu notamment avec le Ministre des Affaires Étrangères, Dr. Morissanda Kouyaté, le Premier ministre Bah Oury et Président de la Transition, Général Mamadi Doumbouya. L’un des objectifs de ce déplacement était de faire le point sur le « contenu » et la « trajectoire » de la Transition ouverte en Guinée depuis le 05 septembre 2021, a-t-on appris. « C’est une visite d’amitié pour accompagner la sortie de Transition », a confié à Africaguinee.com une source diplomatique. ( Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Diplomatie- Le ministre russe des Affaires étrangères en visite d’amitié et de travail à Ouagadougou.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORÉ a accueilli, dans la soirée du 4 juin 2024, son homologue de la Fédération de Russie, Sergueï LAVROV, à l’aéroport international de Ouagadougou. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie est à Ouagadougou avec une forte délégation, dans le cadre d’une visite d’amitié et de travail de 48h.La délégation russe aura une séance de travail ce soir avec la partie burkinabè. Demain 05 juin, SEM Sergueï LAVROV sera reçu en audience par le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. (Source : Burkina 24)

Rca : Présent à Séoul - Le Président centrafricain appelle la Corée du Sud à soutenir la lutte contre le néocolonialisme

Lors du premier sommet Corée-Afrique tenu à Séoul, le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a plaidé pour un soutien accru de la Corée du Sud dans la lutte contre les “pratiques modernes du néocolonialisme qui freinent leur développement” de l’Afrique. Dans son allocution, le Président Touadéra a insisté sur l’importance des projets de développement économique et humain, en lien avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Il a souligné que la réussite de ces projets dépend de la sécurité, de la stabilité et du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays africains. (Source : abangui.com)

Niger : Fourniture électrique- Une grève des syndicats aux Nigéria occasionne des coupures d’électricité

Les régions interconnectées au Niger ont constaté des perturbations dans la fourniture électrique, le lundi 3 juin dès 02H. A en croire le communiqué de la Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC), ces interruptions sont dûes à « l'indisponibilité des deux Lignes d'interconnexion, suite à une grève générale des syndicats aux Nigéria, incluant le personnel de la Compagnie Nigériane de Transport (TCN) ».La société d’électricité a déclaré avoir pris des dispositions pour assurer la continuité du service dans la limite des moyens de production locaux disponibles à travers un délestage tournant. La priorité sera accordée aux services sociaux de base notamment les hôpitaux, stations de pompage, informe le communiqué. (Source : aniamey.com)

Nigeria : Revendications salariales- Les syndicats en grève

Au Nigéria, le lundi 3 juin, les syndicats ont entamé une grève pour réclamer une augmentation de salaire dans le cadre de la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis des décennies. Selon le rapport de Africanews, lors de cette grève, les travailleurs ont fermé le réseau électrique national. Les syndicats souhaitent que le salaire mensuel minimum actuel de 30 000 nairas (20 dollars) soit porté à près de 500 000 nairas (336 dollars). Le gouvernement propose 60 000 nairas (40 dollars). (Source : aniamey.com)

Cote d’Ivoire : Affaissement d’un immeuble à la Riviera - Une pharmacie engloutie, des victimes à l’intérieur

Un immeuble R+3 s’est affaissé dans la matinée du mardi 4 juin 2024, à la Riviera Palmeraie Ferronnerie dans la commune de Cocody (Abidjan). Malheureusement, la pharmacie qui se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble est engloutie. Dénommée la « Pharmacie Notre Dame du Refuge », cette officine avait à l’intérieur des employés et des clients. Ces derniers sont pris au piège. Pour l’heure, les sapeurs-pompiers ainsi que les forces de l’ordre sont à pied d’œuvre pour secourir les différentes victimes. Le dernier bilan fait état d’au moins un mort et plusieurs blessés. (Source : fratmat.info)

Gabon : Faits divers - Trois braconniers gabonais interpellés en forêt avec une importante quantité de défenses d’éléphants

Les gendarmes de la brigade de Ndende dans la province gabonaise de la Ngounié (sud) ont appréhendé trois braconniers dans la forêt du village de Niali avec une importante quantité de défenses d'éléphants non encore évaluée, a-t-on appris lundi auprès d'une source proche de la gendarmerie. Les présumés chasseurs d'éléphants, une espèce intégralement protégée au Gabon, ont été mis hors d'état de nuire par une mission de lutte anti-braconnage menée conjointement par la gendarmerie de la province de la Ngounié et l'organisation non gouvernementale Conservation Justice, a indiqué la source, ajoutant que les gendarmes avaient été informés de la présence de trois hommes armés de fusils de chasse par des promeneurs matinaux. Les trois hommes de nationalité gabonaise ont été immédiatement placés en garde à vue et devront notamment répondre de port illégal d'armes de chasse et de détention de pointes d'ivoire. (Source : alibreville.com)