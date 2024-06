Ethiopie: Une délégation saoudienne d'investissement de haut niveau est arrivée à Addis Abeba

Addis Abeba — Une délégation saoudienne d'investissement et de commerce de haut niveau dirigée par le président de la fédération des chambres de commerce d'Arabie saoudite, composée de 79 investisseurs représentant des entreprises renommées et des responsables de la Chambre de commerce d'Arabie saoudite, est arrivée à Addis-Abeba aujourd'hui.

À son arrivée, la délégation a reçu un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bole en presence de Fitsum Assefa, ministre du Plan et du Développement ; L'ambassadrice Nasise Chali, ministre du Tourisme et l'ambassadeur Misganu Arga, ministre d'État des affaires étrangères.

Au cours de la visite de trois jours, du 4 au 6 juin 2024, la délégation devrait participer à un forum sur le commerce et l'investissement et signer un protocole d'accord (MoU) avec la Chambre de commerce et l'association sectorielle éthiopiennes.

Les investisseurs de haut niveau visiteront des sites remarquables tels que le parc industriel de l'Est, le projet Chaka, Alema Koudijits, complexe de production d'aliments pour animaux, musée mémorial de la victoire d'Adwa et complexe de transformation du café Abdulhakim à Kality.

La visite vise à favoriser les opportunités de commerce et d'investissement, à diversifier les relations économiques et à renforcer les relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et l'Éthiopie.