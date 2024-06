Madagascar: Rugby à VII - Les Makis masculins affûtent leurs armes

À vingt-cinq jours du début de l'Africa Men's Cup de rugby à VII, l'équipe nationale de rugby à VII malgache continue sa préparation sans relâche au stade Makis à Andohatapenaka. La compétition se déroulera en deux étapes, les 29 et 30 juin, et les 6 et 7 juillet, au Labourdonnais Sports Club de Mapou à Maurice.

Trente-huit joueurs ont été appelés au départ, mais seuls vingt-trois ont répondu présent. Quelques-uns ont refusé catégoriquement l'offre, sans donner aucune explication à Malagasy Rugby. Depuis le début du regroupement au stade d'Andohatapenaka, les Makis poursuivent quatre entrainements par semaine, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, sous la manette de Mboazafy Noé ou coach Razily.

« C'est la première fois que je dirige l'équipe nationale de rugby à VII masculin. Je dispose de joueurs talentueux, dont la moyenne d'âge se situe entre 23 et 24 ans. L'objectif pour nous est de figurer dans le top 4 et, dans le meilleur des cas, pourquoi pas aller plus loin », confie coach Razily.

Évoluant dans la poule A avec le Kenya, le super favori du tournoi, le Nigéria et l'ile Maurice, les Makis de Madagascar auront largement l'opportunité de sortir de cette poule sur le papier. Avec son classement actuel, à la sixième place en Afrique, la Grande ile vise à améliorer ce classement pour rester dans l'élite africaine. Les Makis de Madagascar pourront créer des surprises à condition de bien négocier les deux premiers matchs, avant d'entrer dans les phases finales.

Adversaires à battre

À part le titre de champion d'Afrique 2024, l'enjeu de cette Coupe d'Afrique de rugby à VII est que les deux premiers pays qui arrivent en finale se qualifieront aux « Seven's challengers series » dans un an.

Sur les douze pays qui se rencontreront à Maurice, le Kenya possède les meilleures expériences dans la discipline. Il dispose de programmes bien structurés en matière de rugby à VII. Les rugbymen à VII du Kenya figurent parmi les meilleurs en Afrique et ce sera l'adversaire à battre pour les onze autres nations présentes à Maurice, dans moins d'un mois.

« Concernant le championnat d'Afrique de rugby à VII qui aura lieu à Maurice, j'aurai bien aimé que des joueurs expérimentés, dont je ne cite pas les noms, viennent renforcer l'équipe nationale, mais ils ont boudé l'appel de Malagasy Rugby. Après la sortie de la liste définitive des joueurs qui iront à Maurice, qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent de critiquer », termine coach Razily.