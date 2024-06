Algérie: Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue américain sur la situation à Ghaza

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu mardi un appel téléphonique du Secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, au sujet des développements de la situation dans la bande de Ghaza, indique un communiqué du ministère.

Dans ce contexte, "les deux ministres ont procédé de manière toute particulière à un échange de vues sur l'initiative annoncée par le président des Etats-Unis, M. Joe Biden, visant la cessation des hostilités à Ghaza, le renforcement de l'accès de l'aide humanitaire et la préparation de la reconstruction dans ce territoire", explique le communiqué.

Les deux ministres ont, en outre, examiné les conditions d'une prise en charge de l'initiative américaine par le Conseil de sécurité, précise la même source.

M. Attaf a insisté, pour sa part, "sur la nécessité de saisir les opportunités offertes par cette initiative, de s'assurer qu'elle s'inscrive bien dans l'objectif d'un cessez-le-feu durable, qu'elle mette fin aux épreuves endurées par le peuple palestinien à Ghaza et, enfin, qu'elle constitue une étape vers le règlement définitif, juste et durable du conflit israélo-palestinien à travers l'établissement d'un Etat palestinien souverain et indépendant conformément à la légalité internationale et à la volonté de plus en plus affirmée de la communauté internationale", conclut le communiqué du ministère.