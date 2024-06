Algérie: L'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent le fléau de trafic de stupéfiants

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, mardi à Constantine, que l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent le fléau de trafic de stupéfiants de tout genre, qui s'inscrit dans le cadre des vils desseins qui se trament contre l'Algérie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le prolongement de ses visites aux différentes Régions militaires, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a entamé ce mardi 4 juin 2024, une visite de travail et d'inspection en 5e Région militaire à Constantine", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil donnée par le Général-Major Noureddine Hambli, Commandant de la 5e RM, le Général d'Armée "a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid et héros Zighoud Youcef, dont le siège de Commandement de la Région porte le nom. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada", note le communiqué.

Par la suite, accompagné du Commandant de la 5e RM, le Général d'Armée a inauguré un Centre de consultations spécialisées relevant des services de santé militaire à Mansoura, où des exposés détaillés lui ont été présentés par les responsables chargés de la réalisation et de l'administration de ce Centre, avant d'inspecter ses différents services et commodités et de recevoir des explications exhaustives sur les prestations qu'il offre aux personnels militaires et leurs ayants-droit.

S'en est suivie une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, où le Général d'Armée a prononcé une allocution qui a été suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la Région, dans laquelle il a "mis en garde contre la tendance haussière du phénomène de trafic de stupéfiants de tout genre vers notre pays".

"Parmi les menaces les plus sérieuses auxquelles notre pays se trouve confronté aujourd'hui figurent les tentatives sournoises de son inondation par les drogues et les stupéfiants de tout genre, et ce, dans l'objectif de porter atteinte à la santé physique et psychologique des forces vives de la nation, la jeunesse en l'occurrence, en la démoralisant et en la poussant à la toxicomanie et la criminalité", a-t-il affirmé.

"Dans ce cadre, je voudrais attirer l'attention sur la tendance haussière alarmante que ne cesse de prendre, ces derniers temps, le phénomène de trafic de psychotropes, en tout genre, vers notre pays, en ce sens que les statistiques, émanant des différents services de sécurité, font état de la saisie d'énormes quantités de ces poisons, que les criminels et les ennemis du pays tentent d'écouler en territoire national".

Le Général d'Armée a souligné que "l'ANP restera sur ses gardes face à tous ceux qui soutiennent ce fléau pernicieux, en exhortant les personnels à redoubler d'efforts pour le combattre par tous les moyens possibles".

"Au sein de l'Armée nationale populaire, nous accordons une importance particulière à la lutte contre ce phénomène pernicieux et nous n'aurons aucune tolérance envers ses barrons. Dans ce sens, nous continuerons à combattre vigoureusement tous ceux qui encouragent, soutiennent ou financent ce fléau néfaste, à travers le renforcement de nos dispositifs militaires et sécuritaires tout au long de nos frontières", a-t-il souligné.

"A ce titre, il vous appartient au niveau du territoire de la 5e Région militaire de redoubler d'efforts, pour combattre les réseaux de narcotrafic et éliminer ces criminels, traitres de la nation, en mettant en oeuvre des procédés opératoires adaptés aux modes d'action de ces criminels, et en mobilisant tous les moyens possibles, afin de préserver notre pays des méfaits de ce fléau, qui s'inscrit dans le cadre des vils desseins qui se trament contre notre pays", a-t-il ajouté.

Au terme de cette rencontre, le Général d'Armée a donné un ensemble d'orientations et d'instructions aux personnels de la Région portant notamment sur "la poursuite des efforts, visant à réunir toutes les conditions sécuritaires durant la prochaine saison estivale au profit des citoyens".

Par ailleurs, il a tenu à "valoriser les résultats qu'ils ont enregistrés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de crime organisé", conclut le communiqué du MDN.