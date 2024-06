Afrique du Nord: L'AMAN tient mercredi et jeudi sa 32e Assemblée générale en Italie

ALGER — L'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) tiendra, mercredi et jeudi à Palerme en Italie, sa 32ème Assemblée générale en présence des représentants de 20 agences membres de l'Alliance dont l'agence Algérie Presse Service (APS).

Les travaux de cette AG seront marqués par une conférence sur "L'énergie et le tourisme pour le développement durable en Méditerranée", prévue au siège de l'Assemblé régionale sicilienne, où des experts et des responsables locaux devront débattre des moyens les plus appropriés permettant de mettre l'énergie et le tourisme au service du développement durable dans le bassin méditerranéen.

Les questions organiques relatives à l'AMAN sont également au programme de cette session qui devrait, en outre, arrêter la date et fixer le lieu de la prochaine Assemblée générale de l'Alliance.

Une cérémonie de remise des prix du meilleur article et photo du concours AMAN de la saison 2023-2024 sera organisée à l'occasion.

Créée en 1991, l'AMAN, une organisation internationale à but non lucratif réunit actuellement 20 agences de presse des pays du bassin méditerranéen dont l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, l'Italie, la France, l'Espagne, Chypre, l'Egypte et la toute dernière adhérente la Slovénie.

Cet évènement sera marqué également par une cérémonie de passation de la présidence tournante de l'AMAN par l'agence de presse tunisienne (TAP) à l'agence de presse italienne (ANSA).