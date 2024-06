Gabon: 'Talk entre femmes' une rencontre pour booster le leadership féminin

La rencontre dénommée "Talk entre femmes", organisée dans le cadre des activités du programme Femmes Actives et Citoyennes(PROFAC) créé en 2020 par l'ONG Malachie, a eu lieu le samedi 1er juin 2024 à Port-Gentil.

Ce sont des femmes déterminées à changer leur condition et disposées à saisir les opportunités qu'offre la Transition. Elles ont répondu massivement à l'appel de la rencontre dénommée "Talk entre femmes". Ladite rencontre a eu lieu dans les locaux de la Mairie du 2e arrondissement qui a apporté sa contribution pour sa réussite.

Après les salutations d'usage et le bref rappel du cadre juridique international et national en matière des droits des femmes, les discussions ont porté sur :

1 Le Rappel historique de la Fête des mères ;

2 Les Conclusions du Dialogue National Inclusif/Processus de Transition ;

3 Les notions de base du Leadership Féminin Conscient et Transformationnel ;

4 L' Autonomisation Économique ;

5 L'Intelligence et l'Éducation Financières.

L'oratrice principale de cette rencontre a rappelé à des fins utiles, l'histoire de la fête des Mères. "La fête des mère née aux USA. Elle est à l'origine, dédiée à rendre un honneur mérité aux femmes oeuvrant dans les domaines de la Paix et l'humanitaire et non pas une célébration relative à la procréation. Cela rappelle le rôle indéniable reconnu à la femme dans la société" a t-elle précisé à l'assistance.

Les efforts progressifs d'inclusion des femmes dans la Transition ont été abordés en mettant le curseur sur l'Assemblée nationale à laquelle l'Honorable Pepecy Ogouliguende siège. Elle compte 26% de femmes contrairement à 15% lors de la législature sortante. La députée a saisi l'opportunité pour réitérer ses remerciements "au Président de la Transition, Président de la République, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema pour le choix porté sur sa personne".

Concernant le Dialogue National Inclusif, l'Honorable Pepecy Oogouliguende précise que 26% des femmes y ont pris part. "Le renforcement des Droits des Femmes a été un sujet majeur évoqué lors des travaux qui se sont basés sur les 38 000 contributions des Gabonais. Parmi les acquis, l'on peut noter le relèvement du quota de représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles de 30 à 40%. La création du Conseil National du Genre qui abritera la Maison de la Femme et l'Observatoire des Droits de la femme et l'élaboration du Plan d'Action National pour la Paix 2e génération de la Résolution 1325(2000) du Conseil de Sécurité des Nations Unies" sont autant d'opportunités pour la femme.

S'agissant du Leadership Féminin Conscient et Transformationnel, la Parlementaire explique que c'est une forme de Leadership qui est né dans les entreprises désireuses de changement. Il obéit à un processus :

"Prise de Conscience ; Préparation ; Changement personnel ; Innovation et Créativité ; Acquisition des Compétences de vie ; Formation et Apprentissage ; Solutions innovantes pour la société ; Exercice du pouvoir avec charisme ; bienveillance, empathie, solidarité, amour,...en somme avec les valeurs féminines tout en travaillant l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle".

Parlant de l'autonomisation, elle a été abordée de façon holistique tout en insistant sur la participation politique des femmes et l'autonomisation économique. Pour elle, les femmes doivent oser en politique pour être dans les sphères décisionnelles, afin d'exercer le leadership Transformationnel qui apporte des solutions innovantes aux défis sociétaux.

L'autonomisation économique, pour elle, est un enjeu fondamental car les études montrent que les familles dans lesquelles disposent de ressources financières, la qualité de vie est meilleure. En tant qu'agent de développement, elle doit déployer son plein potentiel et créer la richesse de façon significative.

Les financements existent sur le marché et la future banque de l'entrepreneuriat viendra enrichir l'offre. Toutefois, il faut remplir les critères d'accès en se bancarisant. L'éducation financière a permis de comprendre les mécanismes d'épargne, de priorisation des dépenses, et d'accès aux crédits. L' intelligence financière permet quant à elle, de diversifier les sources de revenus à travers la culture de l' investissement et inverser la courbe des dépenses de consommation.

Au regard des échanges et de l'intérêt des femmes à opérer des changements même petits, d' entreprendre et saisir les opportunités qu'offre la Transition, des sessions de formation et de discussions seront organisées régulièrement.

L'Honorable Pepecy Ogouliguendé, organisatrice et conférencière principale a adressé ses sincères remerciements au Délégué Spécial du 2e Arrondissement, à Mme Simbi Gwenaëlle épse Marat-Abyla ,Experte en Intelligence financière, à tous les Partenaires sans oublier les participantes.