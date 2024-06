Gabon: Nouvelle République, nouvelles mentalités - Rupture radicale avec le clientélisme et la marginalisation

Alors que le Gabon se trouve à un carrefour déterminant de son histoire avec la transition politique en cours, nous devons rester vigilants face aux pratiques politiques et associatives d'hier qui semblent refaire surface. Ces manœuvres clientélistes et marginalisantes, visant à distraire le Président Oligui, sont non seulement un frein à notre progrès, mais aussi une menace directe à l'avenir de notre nation.

La transition politique actuelle n'est pas seulement un changement de dirigeants, mais doit être aussi une transition des mentalités et des mœurs politiques. Le temps est venu de rompre avec les pratiques néfastes du passé, qui ont trop longtemps asservi psychologiquement les masses populaires. L'assainissement du paysage politique du Gabon est une urgence pour entrer pleinement dans cette nouvelle République et réaliser les espoirs qu'elle suscite.

Les pratiques clientélistes et de marginalisation des jeunes et des femmes ont eu des conséquences désastreuses sur le plan social et économique. Elles ont entretenu un climat de dépendance et d'asservissement, empêchant le développement d'une citoyenneté active et responsable. Ces pratiques ont sapé la confiance du peuple en ses dirigeants et ont freiné l'émergence d'une véritable démocratie participative. Les coûts de cette stagnation se reflètent dans le manque d'innovation, l'inefficacité administrative et une société divisée.

Il est impératif de renforcer la sensibilisation de tous les acteurs de notre société sur le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans cette transition. La classe intellectuelle, les femmes et hommes de médias, la société civile, les leaders religieux et autres leaders de conscience ont le devoir d'aiguillonner le peuple. Ils doivent montrer le chemin de la dignité, de la responsabilité, et des valeurs de travail, de justice et de paix. Leur voix doit être celle qui éclaire et guide, non celle qui flatte et entretient l'obscurantisme.

Pour que le Gabon puisse affirmer son essor vers la félicité, il est primordial de redessiner son visage en adoptant des pratiques politiques et sociales basées sur l'éthique, la transparence et le respect des droits de tous. C'est en intégrant pleinement les jeunes et les femmes dans le processus de décision et en mettant fin aux manœuvres de diversion que nous pourrons construire une nation forte et prospère. Le développement durable du Gabon repose sur une participation inclusive et sur l'émergence de leaders intègres.

La transition politique que nous vivons doit être le point de départ d'une transformation profonde de nos mentalités et de nos pratiques politiques. Le chemin vers une nouvelle République est pavé de défis, mais en restant unis et en rejetant les pratiques d'hier, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. La responsabilité est collective, et chacun d'entre nous, à travers son rôle et ses actions, peut contribuer à l'émergence d'une nation digne et prospère. Ne laissons pas les vieilles pratiques ternir l'espoir d'une nouvelle ère. Engageons-nous tous pour un changement véritable et durable. Seule une rupture radicale avec les pratiques du passé permettra au Gabon de se redresser et de réaliser son potentiel.

Eugène-Boris ELIBIYO,

Représentant de l'ONG Internationale Francophonie sans frontières (FSF) pour le Gabon,

Planificateur des systèmes éducatifs