Gabon: He Pepecy Ogouliguende reçue par les Délégués spéciaux du 2e arrondissement de Port-Gentil

En séjour dans la ville économique du Gabon, la Députée de la Transition, l'Honorable Pepecy Ogouliguendé a mené plusieurs activités sur les plans social et éducatif. Aussi, a t-elle été reçue par les Délégués Spéciaux du 2e arrondissement de Port-Gentil. Les échanges ont porté sur la gestion, le fonctionnement et les perspectives de développement de la mairie du deuxième arrondissement. C'était ce lundi 03 juin 2024.

La Députée de la transition, Madame Ogouliguende née Mavikana Pepecy, et le Commissaire Général Adjoint au Plan, Alain Rempanot Mepiat, ont été les hôtes des Délégués Spéciaux du deuxième arrondissement ce lundi 03 juin 2024. Après les civilités d'usage, les deux parties ont échangé sur plusieurs sujets relatifs, non seulement à la restauration de la dignité humaine, mais aussi en ce qui concerne l'amélioration des condition de travail des agents de cette mairie.

Aux dires de l'Honorable, les discussions ont porté sur la gestion, le fonctionnement et les perspectives de développement de la mairie du 2ème arrondissement." Cette visite ici à la mairie du deuxième arrondissement de Port-Gentil, s'inscrit dans le cadre de la vision du Président de la Transition, Chef de l'État, et Président de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. La vision qui vise à restaurer la dignité, non seulement de nos institutions, mais surtout de l'homme qui est au coeur de ces institutions." a t-elle assuré.

À noter qu'avant leurs échanges, en bons patriotes, ils ont également participé à la levée des couleurs. Cette levée des couleurs instaurée par le Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI) est devenue une tradition dans toutes les administrations du pays sur toute l'étendue du territoire gabonais. " Nous avons respectés la tradition, la dynamique impulsée par le Comité de transition pour la restauration des institutions.

C'est un devoir républicain. On doit le respecter et nous, devons donner le bel exemple aux générations futures. C'est la raison pour laquelle, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, lui-même montre l'exemple en prenant part à la montée et la descente des couleurs vert-jaune-bleu. C'est à saluer." soutient la députée de l'Assemblée nationale de la Transition.

Les Délégués spéciaux du deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil ont salué la pertinence des échanges avec l'Honorable députée Pepecy Ogouliguendé. Des échanges riches et constructifs au profit des populations de l'arrondissement. Ils espèrent avoir d'autres échanges pareils, car disent-ils, participent à l'essor du pays vers sa félicité.