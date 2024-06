Algérie: Larbaoui-président du CREA - Les mesures d'accompagnement des opérateurs économiques examinées

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a passé en revue, mardi à Alger, avec le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, les mesures d'accompagnement prises en faveur des opérateurs économiques, notamment en ce qui concerne le foncier économique, les zones franches et la promotion des exportations, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Dans le cadre des rencontres périodiques avec les partenaires économiques et sociaux, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula, avec qui il a passé en revue les différentes mesures d'accompagnement prises par le Gouvernement en faveur des opérateurs économiques, conformément aux orientations du président de la République, notamment en ce qui concerne le foncier économique destiné à l'investissement, la création de zones franches et la promotion des exportations", lit-on dans le communiqué.

Les discussions ont également porté sur la question des taux d'intérêt sur les crédits destinés à l'investissement et les moyens de développer le tourisme national et de promouvoir le E-paiement, et ce, conformément aux orientations du président de la République, selon la même source.

De son côté, le président du CREA s'est dit satisfait de "la progression du volume des investissements enregistrés ces derniers mois" et "des mesures prises par le président de la République pour accompagner les opérateurs économiques et lever les obstacles entravant les projets d'investissement, en vue de soutenir l'économie nationale et de réaliser un développement économique global", conclut le communiqué.