Maroc: Journée mondiale des océans - Des élèves visitent un centre de tri et de recyclage des déchets à Casablanca

Casablanca — Un groupe d'élèves d'établissements scolaires relevant de la direction régionale de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Casablanca, a effectué, mardi, une visite au Centre de tri et de recyclage des déchets situé dans la zone industrielle de Sidi Bernoussi, et ce à l'occasion de la Journée mondiale des océans.

Cette visite, organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, en coordination avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, vise à faire découvrir de près aux élèves l'importance de ce centre et les rôles qu'il joue en matière de protection de l'environnement.

Dans le cadre de cette visite pédagogique, des explications détaillées ont été fournies aux élèves sur ce centre réalisé dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), ainsi que sur sa contribution au tri et au recyclage des déchets qu'il reçoit chaque jour et les étapes que suivent les déchets collectés jusqu'à leur phase finale de traitement.

A cette occasion, Hind El Khaoudi, responsable de la gestion du centre, a présenté ce dernier et son mode de fonctionnement, depuis la réception des déchets, en passant par le processus de tri, jusqu'à l'étape de transformation des déchets ménagers, assimilés et industriels non dangereux en une matière première utilisable dans la fabrication de nouveaux matériaux.

Mme El Khaoudi a noté que le centre, qui a conclu des partenariats avec plusieurs établissements importants au niveau de la zone industrielle, aspire à porter au double le nombre de ses employés l'année prochaine afin de développer son activité, précisant que le centre emploie actuellement 30 personnes.

De son côté, Hassan Kartouni, coordonnateur régional de l'éducation à l'environnement et au développement durable à la Direction régionale de Sidi Bernoussi, a expliqué que cette visite pédagogique s'inscrit dans le cadre des programmes initiés par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

Il a indiqué que cette activité coïncide avec la Journée mondiale des océans, et que cette visite des élèves au Centre de tri et de recyclage des déchets vise à faire connaître les activités de ce centre et à sensibiliser à la nécessité de la protection des océans, ajoutant que le Maroc, qui dispose d'un littoral s'étendant sur 3.500 kilomètres, s'emploie à protéger les écosystèmes et la biodiversité de l'océan.

Réalisé sur un terrain de 2.600 m2, ce centre de tri et de recyclage des déchets abrite une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés ainsi que des déchets industriels (convoyeurs, presses à balles, broyeurs, balance, bacs), une plateforme pour le traitement des déchets organiques et le recyclage en compost (deux chambres froides, espace de compostage), une administration et des espaces verts.