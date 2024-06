Congo-Brazzaville: Lutte contre les changements climatiques - Des experts et acteurs politiques du domaine de l'environnement attendus à Brazzaville

La capitale du Congo abritera, du 2 au 5 juillet, les travaux de la conférence internationale sur les changements climatiques. L'annonce a été faite le week-end dernier, lors de la célébration de la Journée de l'Afrique.

Intitulée « CIAR 2024 », la rencontre de haut niveau connaîtra la participation active des experts de renom issus de plusieurs pays africains, notamment des décideurs politiques, des chercheurs, des financiers et représentants de la société civile sans oublier ceux des peuples autochtones. Elle a pour objectif principal de consacrer une décennie dédiée à l'afforestation et au reboisement en Afrique et dans le monde, mettant en avant le rôle des forêts dans la régulation du climat. « Il s'agit ici d'une opportunité louable pour tous les acteurs concernés, œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement.

C'est pourquoi, cette réunion mettra l'accent sur l'importance d'une participation collective de divers acteurs pour définir les stratégies axées sur la lutte contre le changement climatique à travers des plantations forestières et agroforestières », a déclaré l'un des organisateurs. Il a spécifié que malgré les défis persistants tels que le manque de ressources financières, la pression de l'exploitation forestière et minière ainsi que les incendies de forêts, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des initiatives efficaces pour protéger les forêts ainsi que promouvoir la reforestation et restaurer les écosystèmes pour garantir la durabilité des ressources naturelles.

%

« Cette rencontre nous donnera l'occasion de comprendre l'importance de certaines notions liées à l'environnement telles que l'afforestation et le reboisement qui constituent des notions calées de lutte contre le changement. Car, elles sont synonymes de plantation par l'homme d'arbres, notamment dans le but de surpeupler une surface longtemps restée déboisée. Ceci, dans le but de reconstituer une forêt », a-t-il ajouté. Il a conclu que les tenants et les aboutissants de cette conférence visent l'adoption d'une déclaration politique commune et la mise en place d'une stratégie pour renforcer la coopération internationale afin de soutenir toutes les actions liées à l'afforestation et au reboisement en Afrique.

.