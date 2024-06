Afrique: Les diasporas, un atout essentiel pour le continent africain

Dans leur pays d'adoption, les diasporas participent aux innovations, aux échanges culturels, à l'accélération de l'économie et sont un soutien essentiel pour leur pays d'origine. Pour certains pays, le poids des diasporas est économiquement important dans le secteur de l'exportation.

La question a été soulevée, début avril, lors du dernier sommet Etats-Unis /Afrique à Dallas, où l'Etat du Texas abrite la majorité de la diaspora africaine. En septembre 2023, l'administration Biden a créé le conseil présidentiel de l'engagement de la diaspora, avec comme présidente Deniece Laurent-Matney. Selon cette dernière, l'impact de la diaspora est rendu de plus en plus visible.

Elle pense qu'« il est nécessaire d'utiliser la diaspora comme un outil, et comme générateur de recommandations de politiques publiques ». Deniece Laurent-Matney rappelle la forte participation de la diaspora africaine à la construction des États-Unis. Aujourd'hui, les Afro-Américains, Afro-Caribéens, les 1ᣴe et 2e générations veulent se connecter avec le continent. « C'est notre rôle en tant que gouvernement de leur donner l'espace pour le faire », appuie-t-elle.

L'ambassadrice de Tanzanie aux Etats-Unis, Elsie Sia Kanza, a déclaré : « Ma préoccupation actuelle est de voir comment on peut augmenter la participation de la diaspora dans les différentes strates politiques américaines. Que ce soit dans le gouvernement fédéral, au niveau des États ou des villes. C'est important, car c'est là que les décisions sont faites ». Elle se réfère à la représentation phénoménale de la diaspora indienne dans les différentes strates américaines. « On les voit au Congrès, dans l'administration, au niveau local. Ils se positionnent là où sont les ressources. Nous aussi, on a besoin de plus d'engagement politique des diasporas dans le pays où ils habitent », a-t-elle martelé.

La diaspora africaine en France

Se référant au nombre d'immigrés (6,22 millions) et leurs enfants en France (7,48 millions), les diasporas représentent potentiellement 20 % de la population de ce pays. Les liens avec leurs pays d'origine se matérialisent, entre autres, par des transferts d'argent en augmentation croissante : 520 milliards de dollars transférés dans le monde en 2018, d'après la Banque mondiale, dont 8 milliards transférés de la France vers l'Afrique. Les tendances récentes montrent également une augmentation générale du niveau de diplôme des diasporas ainsi qu'une féminisation accrue, à en croire les données OCDE-AFD 2019.

Les initiatives portées par les diasporas

Si l'essentiel des transferts des diasporas vers leurs pays d'origine est destiné à la consommation des familles restées au pays (consommation courante, frais de scolarité, de logement ou de santé), on estime qu'en moyenne 15 % de ces transferts sont dédiés à des investissements, en particulier dans l'immobilier. Une même personne est parfois mobilisée pour un soutien familial, un engagement associatif, un projet d'entreprise ou un projet immobilier.

Des pratiques différentes émergent avec les nouvelles générations, enfants dits de deuxième et troisième générations : une plus grande place à l'entreprise et à l'investissement privé, une implication dans les grandes causes que sont le climat et la lutte contre les inégalités. Des personnalités emblématiques du monde économique, politique, de la culture, du sport s'engagent et font figure d'ambassadeurs de la solidarité internationale. Preuve que ces diasporas peuvent avoir un énorme impact.

Le rôle essentiel des « repatriés »

Parmi les nouvelles générations de la diaspora émerge le mouvement des « repats », abréviation de « repatriés », par opposition aux expatriés. 70 % des étudiants africains en MBA veulent ainsi se relocaliser sur leur continent. Ce retour des talents appuyés par des dispositifs comme AfricTalent, Forum Elit, MoveMeBack, Careers in Africa est caractérisé par une forte légitimité, l'intérêt personnel pour le développement du continent, mais également l'intelligence émotionnelle et la capacité à repérer les tendances.

Les grandes entreprises comme Orange, Unilever, CFAO, Canal+ font déjà des diasporas un atout majeur de leur développement en Afrique. Les données sur ces nouveaux profils sont encore peu nombreuses, mais l'association Inspire Africa estime que 76 % des « repats » ont vécu en France, 26 % en Amérique du Nord ; un tiers ne rentre pas dans son pays d'origine mais privilégie un autre pays d'Afrique ; 32% des « repars » seraient des entrepreneurs.

Les principales raisons du retour en Afrique sont la volonté d'avoir un impact sur le continent, les opportunités professionnelles intéressantes et la pression familiale et sociale. Les diasporas s'imposent de plus en plus aux institutions. Leur apport à la vie citoyenne, politique et économique est de plus en plus reconnu par les gouvernements des pays d'origine, notamment au Maroc, au Sénégal, en Guinée et au Mali, des députés, ministres du gouvernement sont issus des diasporas.