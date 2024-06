Afrique: Gitex Africa 2024 - Le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville reçoit deux prix d'excellence digitale

Marrakech — Le ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV) s'est vu décerner deux prestigieuses récompenses lors de la cérémonie de remise du prix de l'Excellence Digitale "Arriyada", organisée par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'administration, en marge du Gitex Africa 2024 (29-31 mai), placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le MATNUHPV a reçu le Prix d'Excellence "E-SERVICES", reconnaissant ainsi ses efforts remarquables et ses initiatives novatrices en matière de digitalisation du processus d'octroi des aides directes pour le Soutien au logement dans le cadre du grand projet Royal "Daam Sakane", et ce, dans un souci de simplification des procédures mais aussi de garantir la règle du premier arrivé, premier servi, indique un communiqué du ministère.

La plateforme numérique www.daamsakane.ma gérée par la Caisse Nationale de Retraites et d'Assurance/Caisse de Dépôt et de Gestion constitue un véritable vecteur d'innovation et de simplification des démarches administratives, poursuit la même source, relevant que grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent déposer leurs demandes, suivre leur traitement en temps réel et être notifiés à chaque étape du processus jusqu'à la finalisation de la transaction immobilière.

Cette plateforme innovante se distingue également par sa capacité de fédérer les efforts de différentes administrations, services publics et des notaires, permettant ainsi de réduire les délais de traitement des dossiers et d'offrir aux citoyens une expérience digitale transparente, précise le communiqué.

A noter qu'au 31 mai 2024 à 14h27, plus de 75.836 demandes ont été reçues via la plateforme dont 23% de Marocains Résidant à l'étranger (MRE).

Le MATNUHPV a également reçu le Prix d'Encouragement "OPEN DATA" qui vise l'ouverture structurée des données publiques du ministère, via l'alimentation régulière de la plateforme opendata.gov.ma et du site web du ministère avec une panoplie de jeux de données, et ce, pour rendre accessibles et utilisables les informations publiques collectées par le ministère.

Cette initiative a pour objectif d'exploiter la data en faveur de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Ce double succès au sein du Gitex Africa 2024, plateforme technologique phare rassemblant institutions publiques et privées, innovateurs et startups, témoigne de "l'engagement fort de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et des composantes du ministère, à placer la digitalisation au coeur de ses politiques publiques et à offrir des services publics modernes et performants aux citoyens", conclut le communiqué.