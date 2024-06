Madagascar: Conservation de la biodiversité - Appel de fonds ouvert en faveur des aires protégées du Vakinankaratra

Le Fonds pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (FAPBM) vient de lancer un appel de fonds ouvert pour les aires protégées de la région Vakinankaratra.

Trois aires protégées sont les bénéficiaires des fruits de cet appel de fonds : le massif d'Ibity, dans le district d'Antsirabe II ; le massif d'Itremo, plus au sud, dans le district d'Ambatofinandrahana, et le corridor forestier Ambositra-Vondrozo (COFAV), s'étendant sur neuf districts (Ambositra, Ambohimahasoa, Lalangina, Ifanadiana, Ikongo, Ivohibe, Vohibato, Ambalavao et Mananjary).

Le total des besoins annuels pour ces trois aires protégées s'élève à plus de 2,5 milliards d'ariary : 20,8 millions d'ariary pour Ibity ; 1,3 milliard d'ariary pour Itremo ; et 1,2 milliard pour le COFAV.

Cet appel de fonds permet aux futurs investisseurs d'investir dans la conservation des aires protégées et ce, pour un double objectif : assurer le développement socio-économique dans les zones concernées - pour s'étendre sur l'ensemble du territoire national - et améliorer le bien-être des communautés locales dans ces zones. Le FAPBM a multiplié ces derniers temps les plaidoyers auprès du secteur privé afin de les mobiliser pour combler les déficits de financement des aires protégées, la santé des aires protégées étant étroitement liée à celle des ressources naturelles dont dépendent les entreprises.

Ainsi, les superficies à restaurer sur les trois aires protégées concernées s'étendent sur plus de 13 000 ha. Si pour le massif d'Itremo, la surface totale à restaurer est de 460 ha, celle du massif d'Ibity est de 11,6 ha tandis que pour le COFAV, elle est de 12 577 ha. Ces trois aires protégées totalisent une superficie globale de plus de 345 000 ha : 6 136 ha pour le massif d'Ibity, 24 788 ha pour le massif d'Itremo, et 314 168 ha pour le COFAV.