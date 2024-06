Madagascar: Industrialisation - Coopération bilatérale renforcée avec l'Allemagne

Les Allemands comptent travailler main dans la main avec le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce), dans la mise en oeuvre du programme ODOF (One district One factory).

Le processus d'industrialisation et de mise en place de pépinières industrielles se poursuit dans la Grande-île. Le ministre Edgard Razafindravahy a convaincu l'Allemagne de s'engager pour la promotion de l'industrialisation locale du pays, suivant la politique actuelle de l'Etat Malagasy. L'Ambassade d'Allemagne à Madagascar et le MIC ont discuté de la coopération à mettre en œuvre entre les deux parties, comme la recherche de partenaires pour accélérer la mise en oeuvre et le déploiement de l'ODOF dans les différents districts et communes de Madagascar.

Selon les informations, cette action figure parmi les stratégies adoptées pour protéger et promouvoir les produits des paysans et également soutenir la production locale, à travers ce programme ODOF. Certes, la rencontre entre le ministre malgache de l'Industrialisation et du Commerce, avec l'Ambassadeur de l'Allemagne Michael Häusler, le 3 juin dernier à Ambohidahy s'est concentrée sur le développement industriel à Madagascar.

Toucher les paysans producteurs

S'adressant à l'ambassadeur allemand, le ministre Edgard Razafindravahy a soutenu que la coopération avec les paysans représente un levier incontournable, pour développer l'entrepreneuriat local et favoriser les activités productives. D'après ses dires, oeuvrer pour favoriser la transformation des produits des paysans et la création de valeur ajoutée au niveau local, représente une garantie pour le développement inclusif.

Pour sa part, l'ambassadeur allemand a exprimé sa volonté ferme de coopérer avec Madagascar, dans les actions pour le développement. Il a mis un accent particulier sur le développement industriel et la promotion de l'entrepreneuriat à travers la promotion des investissements à Madagascar. Certes, les deux parties ont une même optique du concept de développement.

L'ambassadeur a également affirmé que l'Ambassade est prête à soutenir le MIC, dans la recherche de partenaires et d'investisseurs, pour développer les pépinières industrielles à Madagascar. En outre, l'ambassadeur allemand a annoncé qu'une délégation allemande, composée d'investisseurs intéressés par la production d'énergies renouvelables et de ressources minérales sera en visite à Madagascar, durant les mois d'octobre et novembre 2024. Bref, la coopération économique entre Madagascar et l'Allemagne progresse davantage.