Maroc: Des universitaires et des étudiants américains visitent l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif

Rabat — Une délégation d'universitaires et d'étudiants de l'Université Duke, au Maroc dans le cadre d'un voyage de recherche, a visité mardi le siège de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif à Rabat.

La délégation américaine se trouve au Maroc pour une visite d'une semaine qui s'inscrit dans le cadre d'un voyage de recherche qui couvre également l'Égypte, portant sur l'étude de la littérature et la culture de la région arabe et les questions y afférentes, indique un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

A cette occasion, les étudiants et leurs professeurs ont pu s'informer sur cette institution relevant du Comité Al-Qods, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et d'avoir une idée sur ses attributions et ses moyens, ainsi que sur ses rôles dans la protection d'Al Qods et la préservation de son patrimoine civilisationnel et humain, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir les principes de tolérance, de paix et de coexistence, confortés par la présence du Centre culturel marocain - Bayt Al Maghrib au coeur de la vieille ville d'Al Qods, précise la même source.

Les membres de la délégation américaine ont également pris connaissance de l'action sociale et humanitaire de l'Agence à Al Qods, à travers ses projets de développement humain, d'assistance sociale, de restauration et de reconstruction, et d'autres projets dédiés à l'éducation, la jeunesse, la femme et l'enfance, en plus de la stratégie numérique de l'Agence, récemment lancée au profit des jeunes palestiniens d'Al Qods dans les domaines de l'innovation et de la créativité.

La délégation américaine est composée de sept étudiants brillants, encadrés par Bruce Lawrence, président du département des études religieuses à l'université Duke, Miriam Cooke, spécialiste des études sur le Moyen-Orient et le monde arabe, et Mbay Lo Bashir, professeur des études asiatiques et moyen-orientales et des études religieuses comparées.