Maroc: Dakhla - Lancement des sessions de formation au profit des travailleurs sociaux

Dakhla — Des sessions de formation consacrées au renforcement des capacités des travailleurs sociaux ont été lancées, mardi à Dakhla, avec pour objectif de promouvoir les prestations sociales dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Ces sessions de formation, s'inscrivent dans le cadre de la stratégie "GISR", lancée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, en vue de consolider les réseaux de sécurité sociale et contribuer au développement et à la diversification de l'offre dans l'ensemble des domaines des services sociaux.

S'étalant sur une durée de six mois, ces formations destinées aux travailleurs sociaux oeuvrant dans les différentes structures sociales de la région, visent à leur former dans les domaines de l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des personnes en situation difficile, notamment les femmes en situation précaire, les personnes âgées, les enfants en situation de rue ou abandonnés et les personnes en situation de handicap.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'Agence de développement social (ADS), Taleb Bouya Aba Hazm, a indiqué que ces sessions de formation s'inscrivent dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille et l'ADS, notant qu'elles visent à renforcer les capacités des travailleurs sociaux oeuvrant dans les différentes structures sociales.

Ce programme de formation tend également à doter les travailleurs sociaux de la région des compétences nécessaires et du savoir-faire dans le domaine social pour mener à bien leur missions dans les différents centres sociaux, a-t-il poursuivi, rappelant au passage que toutes les structures sociales du Royaume ont été rénovées.

Pour sa part, coordonnateur régional de l'Entraide nationale de Dakhla-Oued Eddahab, Salem Bolbol, a fait savoir que la première session de formation s'articule autour de la gouvernance des établissements de protection sociale, conformément à la loi 14-05 relative aux conditions d'ouverture et de gestion des établissements de la protection sociale et la loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale.

Ces sessions de formation, a enchaîné M. Bolbol, profite également aux associations partenaires, l'objectif étant de les former dans la gestion financière et administrative.

A rappeler que le Conseil du gouvernement avait adopté le projet de décret portant réglementation de la profession des travailleurs sociaux, sur la base d'une étude qui a permis d'identifier 18 professions liées à ce domaine, dans l'objectif de promouvoir les prestations sociales offertes par les établissements relevant du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, l'Entraide nationale, l'ADS et l'institut national de l'action sociale.