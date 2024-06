Maroc: Escale à Guelmim de la caravane médicale multidisciplinaire de la MGPAP

Guelmim — La caravane médicale multidisciplinaire, organisée par la Mutualité générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), a fait escale mardi à Guelmim.

Cette caravane, qui a parcouru depuis son lancement le 20 mai dernier plusieurs provinces du sud du Royaume (Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Es-Semara, Akhfenir et Tan-Tan) et qui se poursuivra jusqu'au 10 juin, a été lancée lors de son escale à Guelmim par le secrétaire général de la wilaya de la région Guelmim-Oued Noun, Ahmed Faghloumi, et le directeur général de la MGPAP, Fouad Al Moutaouakil.

Cette initiative, initiée en coordination avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération sous le signe "Pour une institution citoyenneté et une sécurité sanitaire durable", s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de proximité adoptée par la MGPAP.

Elle s'inscrit également dans le cadre de l'engagement de la MGPAP à accompagner les chantiers royaux visant la généralisation de la protection sociale et la couverture maladie obligatoire et de la réalisation du plan stratégique quinquennal 2021-2025 de cette institution de mutualité.

Cette caravane comprend la réalisation d'examens médicaux dans plusieurs spécialités dont l'ophtalmologie, l'urologie, la cardiologie, la dermatologie, la pédiatrie, l'endocrinologie ainsi que des opérations de circoncision et de cataracte.

Le directeur général de la MGPAP a déclaré à la MAP que la ville de Guelmim constitue la 7ème étape de cette caravane après les provinces de Tarfaya, Laâyoune, Boujdour, Es-Semara et Akhfenir et Tan-Tan, ajoutant que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la contribution de la MGPAP aux chantiers s'inscrivant dans le cadre de vision royale ambitieuse en matière de protection sociale.

Il a expliqué que cette caravane vise à offrir plusieurs prestations médicales dans plusieurs spécialités au profit des adhérents et des habitants de la région qui se trouvent en situation de précarité.

Encadrée par une équipe médicale comprenant plus de 16 spécialistes et des généralistes, la caravane est attendue à Assa les 6 et 7 juin et à Sidi Ifni les 9 et 10 juin.