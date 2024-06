Algérie: Signature d'un accord de coopération entre des établissements universitaires et la SGSIA

ALGER — Un accord de coopération scientifique a été signé, mardi, au siège du ministère de la Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre trois (3) établissements universitaires et la Société de Gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), en vue de fournir des services et des solutions techniques et technologiques modernes.

L'accord a été signé, sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, par le Président directeur général de la SGSIA, Mokhtar Said Mediouni, le recteur de l'Université des sciences et des technologies Houari-Boumediene (USTHB), Djamel Eddine Akretche, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle (ENSIA), Malik Bachir, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mathématiques (ENSM), Ahmed Medeghri.

S'exprimant à l'occasion, le ministre a affirmé que cette coopération "mènera, sans nul doute, à connecter le marché de l'emploi et des services à la science, à la technologie et à l'innovation", soulignant le rôle de l'université algérienne, désormais, "en mesure de satisfaire les besoins de son environnement socio-économique".

Le ministre à également mis en avant l'importance d'établir un partenariat entre l'université et l'aéroport international d'Alger, "à même de servir l'intérêt des deux parties, et de contribuer au développement nationale et au bien-être du citoyen".

De son coté, le PDG de la SGSIA, a souligné que ce type d'accords permettrait d'assister les étudiants universitaires dans l'élaboration de leurs travaux de recherches, et constituait une opportunité pour développer "de nouvelles solutions dans le domaine de la technologie", avant d'ajouter que la société de gestion aéroportuaire "ne ménagera aucun effort pour permettre aux étudiants de contribuer au développement de la gestion de l'aéroport d'Alger".