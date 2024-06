Algérie: Sonelgaz - D'importantes installations énergétiques mises en service dans plusieurs wilayas

ALGER — Le groupe Sonelgaz a mis en service un nombre important de projets énergétiques dans plusieurs wilayas, en vue de renforcer et de consolider le réseau électrique et garantir un service de qualité en termes d'alimentation continue durant l'été 2024, a indiqué mardi un communiqué du groupe.

A travers sa filiale "Gestionnaire du réseau de transport d'électricité (GRTE), Sonelgaz a mis en place un plan d'action spécial pour le renforcement du réseau de transport d'électricité durant l'été 2024, comprenant un certain nombre de projets, dont des centres de raccordement à l'électricité, des transformateurs et des stations mobiles, où 47 méga-installations énergétiques ont été mises en service, tandis que le taux d'avancement de 24 autres installations est compris entre 80 et 100%", précise le communiqué.

Ce plan concerne principalement 16 wilayas prioritaires, à savoir "Alger, Sétif, Constantine, Tizi Ouzou, Biskra, Tlemcen, Ouargla, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Béjaïa, Ghelizane, M'sila, Skikda, Blida et Tipaza", selon la même source.

Dans le même sillage, et dans le cadre des préparatifs de l'été en cours et en exécution de l'ensemble des engagements pris par Sonelgaz en matière de renforcement du réseau de transport d'électricité, la branche Sonelgaz-Distribution a finalisé le plan spécial relatif aux installations de moyenne tension, "en réalisant 687 transformateurs électriques et 2.054 kilomètres de réseau de distribution d'électricité", ajoute le groupe.

Outre la garantie de la qualité et de la continuité du service, notamment pendant la saison estivale qui connait une augmentation de la demande en électricité, ces installations contribueront, selon le communiqué, à "renforcer le réseau électrique pour répondre aux besoins du secteur économique et des projets structurants tels que les zones industrielles, les zones d'activités, les zones agricoles et les stations de dessalement de l'eau de mer".