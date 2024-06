Algérie: Boutbig - Le Front El-Moustakbal prêt pour contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle

TIPASA — Le président du parti Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig a affirmé, mardi à Tipasa, que sa formation politique est fin prête pour contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle, dans l'intérêt suprême de la Nation.

M.Boutbig, qui animait un rassemblement de femmes consacré au bilan d'activité des élus locaux du parti au sein des assemblées élues de la wilaya, a expliqué que le Front El-Moustkbal est "complètement prêt pour contribuer au succès de la prochaine élection présidentielle, loin de tout calcul étroit, de tout égoïsme et des intérêts personnels, mais plutôt dans l'intérêt suprême de la Nation".

Il a aussi noté l'importance du contexte d'organisation des présidentielles de septembre 2024, soulignant "le défi relevé par l'Algérie en vue de mettre fin aux tentatives d'ingérence dans les affaires des pays et de semer la discorde et la Fitna par des discours défaitistes exprimés clairement sur les réseaux sociaux pour remettre en cause les capacités de l'Algérie, la force de ses institutions et l'unité de ses rangs."

"Les acquis réalisés ces dernières années ne peuvent être niés que par des ingrats", a-t-il ajouté, citant principalement "la stabilité sociale et la protection des frontières de la Nation, en plus des indicateurs économiques encourageants traduisant le sérieux et l'efficience des réformes profondes en cours en Algérie".

Boutebig a assuré, en outre, que le Front El- Moustakbal s'emploie à la "mobilisation des forces vives du pays en diffusant le sens civique et patriotique et en contribuant à la moralisation de l'action politique selon une vision partisane nationale et moderne qui a foi en l'importance de renforcer la force et la cohésion des institutions constitutionnelles".

Le Front El- Moustakbal "oeuvre également au rejet des discours de la haine et de la discrimination et à la lutte contre les anciennes pratiques politiques qui ont consacré le favoritisme. Il oeuvre aussi au renforcement de la culture de citoyenneté qui accorde une importance particulière à la femme", a-t-il ajouté.