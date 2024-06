Algérie: CN - Présentation de la stratégie de la formation professionnelle devant la commission ad-hoc

ALGER — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a présenté mardi, devant les membres de la Commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation, la stratégie et les perspectives, ainsi que les mesures de numérisation du secteur.

Lors de cette rencontre présidée par le président de la commission, Laid Madoui, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar et le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Kherchi, le ministre a fait état de "la mise en place d'une stratégie à même d'adapter l'axe directeur du domaine de la formation professionnelle aux exigences du développement à travers l'élaboration de programmes, l'actualisation des outils de formation et l'encadrement des formateurs tout en adoptant des mesures en faveur de la numérisation et de la modernisation du secteur".

Un plan de formation a été mis en place au niveau local "en tenant compte des spécificités géographiques et du tissu économique de chaque région", a fait savoir le ministre ajoutant qu'il s'agit, en outre, d'oeuvrer à "l'amélioration, à l'adaptation et à la mise à jour des programmes de formation".

Il a également évoqué les mesures et moyens mis en place par le secteur au profit des demandeurs de formation, rappelant qu'au cours de l'année de formation écoulée, "environ 300.000 places pédagogiques ont été ouvertes, dont 482 au profit des personnes aux besoins spécifiques au niveau national, réparties selon la nature, les modes et les dispositifs de formation".

Il a souligné que dans le cadre de la stratégie de numérisation, le secteur avait adopté des mesures visant "à moderniser la gestion pédagogique et administrative et les activités des établissements de formation", citant le lancement de plusieurs plateformes numériques, dont "Mihnati" destinée aux demandeurs de la formation et "Dalil" contenant des informations sur les établissements de formation, les spécialités, filières et programmes de formation.

Evoquant les perspectives futures du secteur, le ministre a cité en particulier "le projet de jumelage entre les établissements de formation visant à favoriser l'échange entre formateurs et stagiaires et à relancer l'action participative", "le renforcement du partenariat entre le secteur et les opérateurs économiques, à la faveur d'études conjointes pour définir les programmes et méthodes", outre "le développement de la formation à distance, du mode d'apprentissage et la modernisation de ses mécanismes".

A l'ouverture de la séance, le président de la commission a souligné l'importance de ce thème comptant "parmi les priorités tracées dans le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a fait de la formation professionnelle un moyen de promotion des opportunités d'emploi de jeunes, dynamiser l'économie et la production nationale".