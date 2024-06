Algérie: Alger - Conférence sur 'L'enfance entre protection internationale et violations des droits'

ALGER — "L'enfance entre protection internationale et violations des droits : cas des enfants palestiniens victimes des crimes de l'entité sioniste" a été le thème d'une conférence organisée, mardi à Alger, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé que la protection de l'enfance "a toujours été parmi les principaux axes de la politique sociale de l'Etat algérien".

"L'Algérie s'attèle, résolument, à la consécration des constantes humaines pour assurer une enfance à l'abri des souffrances, au profit de tous les enfants dans les quatre coins du monde, aussi bien un enfant en Algérie qu'un enfant dans les pays privés de liberté, à l'instar de la Palestine et du Sahara occidental", a poursuivi le ministre.

Evoquant les douleurs et les souffrances des enfants algériens durant la glorieuse Guerre de libération, M. Rebiga a mis l'accent sur l'impératif "d'interpeller la conscience mondiale pour lever l'injustice et faire cesser les crimes commis contre les enfants de Palestine qui subissent un génocide perpétré par les forces de l'occupation sioniste".

De son côté, la Déléguée nationale à la Protection et la Promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, a souligné que l'Algérie "place la cause palestinienne en tête des priorités de son action diplomatique", en ce sens qu'elle a plaidé, à travers sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, pour mettre fin immédiatement à l'agression sioniste et au déplacement forcé du peuple palestinien, mais aussi pour permettre l'acheminement des aides humanitaires vers les territoires occupés.

%

Le Conseiller de l'ambassadeur palestinien à Alger, Bachir Abu Hattab a abordé, dans son intervention, le génocide commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza depuis 8 mois, relevant les souffrances quotidiennes des enfants et des femmes palestiniens du fait de cette guerre barbare.

M. Abu Hattab a saisi l'occasion pour remercier l'Algérie pour "ses rôles constants et ses positions courageuses et honorables en faveur du peuple palestinien".

Abritée par le Centre des études et recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, la conférence a été marquée par la présentation de trois communications sur "Les enfants de la Révolution algérienne, des enfants sans enfance", "L'indifférence internationale à l'égard de la souffrance des enfants de Ghaza et du Sahara occidental" et "Les crimes sionistes contre les enfants de Ghaza", en présence de plusieurs moudjahidine, moudjahidate, historiens, journalistes et juristes.