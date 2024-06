Algérie: Batna - Mise en service du barrage de Bouzina

BATNA — Le barrage de Bouzina (90 km de Batna) a été mis en service mardi en présence des ministres de l'Hydraulique, Taha Derbal, et de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, accompagnés du wali, Mohamed Benmalek.

Selon les explications données sur site, cet ouvrage d'une importance majeure pour la région permettra l'approvisionnement en eau potable des habitants des communes de Bouzina, Menaâ, Tigharghar et Larbaa ainsi que l'irrigation de plus de 500 hectares de vergers arboricoles et de terres agricoles.

Le ministre de l'Hydraulique a insisté à l'occasion sur la nécessité de valoriser pareils ouvrages importants desquels l'Etat a mobilisé de grandes ressources financières traduisant ainsi l'importance majeure accordée par les pouvoirs publics à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à ce secteur vital étroitement lié au développement et à la vie quotidienne des citoyens.

M. Derbal a appelé dans ce contexte les cadres du secteur à fournir davantage d'efforts pour améliorer le rendement, hâter l'exécution des projets et suivre les chantiers afin d'améliorer le service public assuré dans ce domaine qu'il concerne l'eau potable, l'irrigation agricole ou l'assainissement.

Le ministre a insisté d'autre part sur la nécessité de réaliser ces grands projets dans le respect des normes techniques en vigueur, rappelant que les projets du secteur de l'hydraulique sont réalisés ces dernières années dans les délais contractuels fixés.

%

Après avoir suivi un exposé sur les études techniques de projets de certains barrages proposés par les autorités locales, le ministre de l'Hydraulique a indiqué qu'il existe des priorités pour ce type de projets qui doivent être mûris pour éviter les surcoûts et les erreurs techniques afin de préserver les ressources financières publiques.

Le ministre de l'Hydraulique qui était accompagné du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique a reçu en outre des explications sur le barrage de Bouzina et les perspectives qu'il ouvre en matière de satisfaction des besoins des habitants en eau potable et de dynamisation du développement dans la région.

Dans la localité de Theniet Errsasse dans la commune de Theniet El Abed, la station n 5 de la quatrième galerie d'approvisionnement de la localité de Nara dans la commune de Menaâ en eau potable depuis le barrage de Koudiet Lemdouar de Timgad a été mise en service. M. Derbal a donné à l'occasion des instructions aux cadres du secteur pour prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'eau aux habitants durant les jours de la fête de l'Aïd El Adha.

Le ministre de l'Hydraulique inspecte dans l'après-midi le projet de station de traitement des eaux de la ville de Batna après l'attribution provisoire du marché tandis que le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique posera la première pierre de trois projets structurants de l'entreprise Saïdal et inspectera des unités privées de production de céramique.