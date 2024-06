Ile Maurice: Le basket rejoint le handball au fond du gouffre

Alors que le handball se retrouve depuis plusieurs mois déjà dans les abysses, il semble que le basket-ball lui ait hélas rejoint. Aujourd'hui, la Super League devrait déjà avoir débuté, si le calendrier établi par la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) avait été respecté.

Mais, certains dirigeants et coaches n'ont pas voulu que cela se fasse. Dans une réunion précédant justement le début de la compétition, ils s'y sont opposés. Ce faisant, ils ont mis le basket à genou.

Puisqu'entre-temps, il y a eu la démission de Hedley Han de la présidence de la FMBB. Y a-t-il une relation de cause à effet avec la «rébellion» survenue quelques jours avant le lancement annoncé de la Super League ? Possible. Le fait cependant est qu'avec la démission de Hedley Han, la FMBB n'a plus de comité directeur et le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs n'a eu d'autre choix que de demander l'arrêt de toutes les activités du basket-ball.

Résultats, pas de championnats. Pas de Runball pour nos sélections nationales, puisque c'est Hedley Han qui s'était attelé à ce dossier et à son départ, il n'y a eu personne pour s'en occuper. Aussi, le projet de la réouverture du centre national de formation qui était proche de démarrer a été gelé. C'est fou ce que certains sont incapables de mesurer les conséquences de leur actes, le mal qu'ils font.

Samedi dernier était prévue la tenue de l'assemblée générale annuelle - celle-ci avait été programmée plusieurs jours avant selon les dispositions de la loi. Toutefois, avec les «bouleversements» intervenus entre-temps, elle n'a pas eu lieu, faute de quorum ! Seuls six clubs sur les 24 qui sont membres de la FMBB, apprenons-nous, étaient présents. Parmi ceux présents, deux sont des coaches et n'étaient donc pas éligibles à représenter leur club. La salle de conférence du gymnase de Phoenix non plus - pour la tenue de la réunion si celle-ci devait se tenir - n'avait pas été réservée. Il nous revient également qu'une personne qui était censée être sur place en tant qu'observateur, a cependant pris le rôle du «meneur de la bande». Elle a pris la responsabilité de solliciter un maximum de clubs pour la prochaine assemblée générale annuelle (qui peut se tenir dans deux semaines avec ou sans quorum).

Des observateurs émettent des réserves sur sa tenue. «Cela veut dire, dans ce cas, que même à deux ou trois personnes, on peut prendre des décisions. Ce n'est pas correct. A un moment, il faut que le ministère et le comité olympique s'en mêle ?» C'est l'éventualité la plus probable.

Hélas, comme nous l'a fait remarquer quelqu'un il n'y a pas longtemps, il semble qu'on soit parti pour plusieurs mois sans basket.