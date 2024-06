Ile Maurice: Le DPP pourrait faire appel de l'acquittement de Sawmynaden

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) étudie le jugement de 39 pages de la magistrate Anusha Rawoah, qui a accordé le bénéfice du doute à Yogida Sawmynaden dans l'affaire Constituency Clerk. Une décision du DPP est attendue sous peu pour savoir s'il fera appel du jugement.

La décision de la magistrate a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur le mystère entourant cette affaire. Simla Kistnen, la principale concernée, a été vivement critiquée par la magistrate, qui l'a qualifiée de «témoin non crédible» et dont les versions en cour «ne tiennent pas la route». Malgré ces critiques, Simla Kistnen maintient sa position selon laquelle elle n'a jamais travaillé comme Constituency Clerk pour l'ancien ministre du Commerce et assure qu'elle n'a touché aucun salaire de décembre 2019 à juillet 2020.

Bien que le jugement consacre une grande partie à son témoignage, plusieurs questions demeurent sans réponses. Notamment, comment Yogida Sawmynaden at- il pu remettre l'argent destiné au Constituency Clerk à Soopramanien Kistnen, l'époux de Simla Kistnen ? Et comment expliquer que Yogida Sawmynaden remettait à chaque fois des sommes de plus de Rs 50 000 à l'époux pour payer Simla Kistnen, alors que les salaires mensuels de Constituency Clerk s'élevaient à Rs 14 790 ? Pourquoi ces montants étaient-ils si élevés ? Pourquoi les témoignages de Simla Kistnen n'ont-ils pas convaincu la magistrate ? Autant de questions qui laissent perplexes les observateurs et qui mettent en lumière les zones d'ombre entourant cette affaire.

Décision déterminante

Le jugement de la magistrate Rawoah, bien que détaillé, n'apporte pas de réponses claires à ces interrogations cruciales, ce qui maintient le flou et alimente thèses et hyspothèses. La décision du DPP sera donc déterminante pour la suite de cette affaire, et les développements à venir seront suivis de près par ceux qui cherchent à comprendre les vérités cachées de ce dossier complexe.