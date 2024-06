Ethiopie: Le Forum éthio-saoudien sur l'investissement et le commerce a démarré à Addis-Abeba.

Addis Abeba — Le forum d'investissement et de commerce éthio-Arabie saoudite de deux jours se tient à Addis-Abeba en présence de hauts responsables du gouvernement éthiopien et d'une délégation saoudienne d'investissement et de commerce.

Ouvrant le forum, la ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a noté que la visite de la délégation saoudienne de haut niveau manifeste une nouvelle trajectoire dans les relations entre les deux pays.

Expliquant l'énorme potentiel et les opportunités de l'Éthiopie, la ministre a dévoilé que le pays s'est engagé à créer davantage un climat d'affaires propice aux investisseurs étrangers.

Fitsum a en outre a souligné que le forum d'investissement éthiopien-Arabie saoudite d'aujourd'hui sera essentiel pour identifier les domaines d'intérêt mutuel.

S'adressant l'occasion, le président de la Fédération des chambres de l'Arabie saoudite, Hassan Huwayz, a indiqué que l'Éthiopie est dotée de ressources naturelles car l'Arabie saoudite souhaite s'engager dans le secteur agricole et dans d'autres domaines d'investissement.

Le président a également souligné la nécessité de renforcer davantage les relations entre les deux pays dans les domaines de l'investissement et du commerce.

Il a également exprimé l'engagement de l'Arabie saoudite à renforcer la coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines.

La visite de la délégation saoudienne d'investissement et de commerce de haut niveau vise à favoriser les opportunités commerciales et d'investissement, à diversifier les relations économiques et à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, a-t-on appris.

La délégation devrait signer un protocole d'accord (MoU) avec la Chambre de commerce éthiopienne et l'association sectorielle.

En outre, les investisseurs visiteront également des sites clés, notamment les parcs industriels éthiopiens et d'autres lieux