Ile Maurice: La Disciplined Forces Service Commission peine à recruter 1 000 policiers

Alors que l'objectif du gouvernement était de recruter un millier de policiers jusqu'à la fin de cette année financière, il nous revient que la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) s'est retrouvée face à un dilemme. Elle n'a pas trouvé suffisamment de postulants répondant aux critères d'âge et de physique possédant les qualifications requises pour ce poste. Les recrues seront appelées d'ici quelques jours pour débuter leur formation. Sur les 1 000 recrues recherchées, entre 150 et 300 pourraient manquer à l'appel.

Le Budget 2020-21 avait fait provision pour le recrutement de 4 000 policiers pour les trois années suivantes. En novembre 2023, le Premier ministre Pravind Jugnauth, répondant à une question parlementaire, avait annoncé le recrutement de 1 000 policiers pour 2024. Depuis avril, il y a eu des offres pour des postes d'agents de police. Un postulant doit détenir au minimum un School Certificate.

En attendant, les 1 500 personnes sélectionnées pour occuper le poste de Management Support Officer (MSO) dans la fonction publique ont rendez-vous au ministère de tutelle aujourd'hui. Elles sauront alors dans quels ministères elles seront postés. Comme c'est souvent le cas, toutes les personnes sélectionnées ne répondent pas à l'appel. La raison étant que certains ont obtenu un emploi ailleurs entre le moment où l'application a été faite et le recrutement ; d'autres ont décidé de poursuivre leurs études à Maurice ou à l'extérieur alors que certains ont quitté le pays pour tenter une carrière à l'extérieur.

Le MSO était autrefois connu comme le clerc. Quand il obtient une promotion, un MSO devient Office Management Assistant, puis Assistant Finance Officer ou encore un Assistant Purchasing and Supply Officer. Certains, avec de meilleures qualifications, peuvent envoyer leur application pour des postes plus importants et plus rémunérateurs comme Assistant Secretary et espérer gravir les échelons pour devenir Assistant Permanent Secretary et éventuellement Permanent Secretary.