Ile Maurice: Le ND parle de «fausses vidéos» contre Navin Ramgoolam

Le panel légal des Nouveaux Démocrates (ND) a abordé divers sujets lors de la conférence de presse, hier. Le Political Party Financing Bill, les charges provisoires, le law and order et Air Mauritius ont été parmi les dossiers évoqués.

Un des animateurs, Rouben Mooroongapillay, a affirmé qu'il possède des informations selon lesquelles de «fausses vidéos» visant à nuire à Navin Ramgoolam ont été montées en Afrique du Sud. «Le contrat pour la fabrication de ces vidéos s'élève à Rs 3 millions. Je tiens à rappeler que le complot est un acte criminel», a déclaré l'avocat.

Il a également parlé de la mort de Soopramanien Kistnen. Au début, at- il rappelé, la police avait évoqué un suicide. «Estce que vous croyez que cette même police peut enquêter sur l'affaire Constituency Clerk ?» Concernant la situation compliquée à Air Mauritius, Rouben Mooroongapillay estime que c'est la faute du Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a nommé des personnes incompétentes à la tête de la compagnie nationale d'aviation. Il a rappelé que le conflit entre Ken Arian, le Chief Executive Officer (CEO) d'Airport holdings Ltd et Charles Quartier, le CEO d'Air Mauritius, date du temps où les deux hommes étaient membres de l'Outsourcing and Telecommunications Association of Mauritius.

De son côté, Priya Balgobin a insisté sur le fait que son parti n'est pas contre le Political Party Financing Bill, mais il faudra savoir l'utiliser et elle a noté divers manquements dans ce projet de loi. «La loi interdit aux étrangers de financer les partis politiques. Donc, cela veut dire que la diaspora mauricienne ne pourra pas aider les partis politiques alors qu'elle est concernée par les élections», a-t-elle fait ressortir.

Elle note qu'il n'y a rien sur le financement d'un parti politique par un autre plus grand parti qui en a les moyens. De faire ressortir qu'il n'y a rien de nouveau entre le projet de loi présenté en 2019 et celui de 2024. «Le leader de l'opposition d'alors n'était pas d'accord avec le projet de loi de 2019. Est-ce qu'il sera d'accord avec celui de 2024 ? Nous attendons voir pour connaître sa position», a-t-elle déclaré. Priya Balgobin faisait référence à Xavier-Luc Duval.

Pour sa part, Shaffick Chuttur s'est attardé sur la charge provisoire qui, selon lui, est utilisée comme outil contre les opposants politiques. «La police ne peut pas arrêter des gens sur la base d'allégations et souvent, cette même police avoue que l'ordre provient d'en haut.» Du coup, l'homme de loi estime qu'il faut revoir ce système.