Madagascar: Ambassadrice de la Corée - Park Ji Hyun chez Midi Madagasikara

Hier, l'ambassadrice de Corée, Park Ji Hyun, a effectué une visite au sein du journal Midi Madagasikara. Cette rencontre a offert une opportunité pour la diplomate de dialoguer directement avec les journalistes de notre rédaction, tout en découvrant les rouages et les routines des professionnels de ce média dans le traitement des informations et la préparation du journal.

Lors de cette rencontre, les journalistes de Midi Madagasikara ont eu l'opportunité d'échanger sur diverses thématiques, allant des défis quotidiens du métier, en passant par les actualités internationales, jusqu'aux stratégies innovantes pour une couverture plus efficace et impactant de l'actualité. Les échanges ont été particulièrement fructueux, permettant un partage de bonnes pratiques et d'initiatives innovantes dans le domaine de la presse.

La visite de l'ambassadrice de Corée marque un moment fort pour Midi Madagasikara, réaffirmant le rôle central de la presse dans la société malgache et ouvrant la voie à des collaborations futures potentielles avec des médias internationaux. Cette rencontre enrichissante renforce notre engagement à offrir une information de qualité et à contribuer activement au développement du pays par le biais d'une presse libre et responsable.